CHP Milletvekili Tarhan: 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı; şaibeler araştırılmalı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Milli Piyango çekilişindeki şaibe iddialarıyla Meclis'e verdiği soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'linkle' yanıt verdiğini belirterek, "20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 2020 yılbaşı çekilişinde çekilişe nezaret eden noterlerin kendi aralarında diyalog kurması, birinin diğerine “sus” işareti yapmasının kamuoyu tarafından tartışıldığını hatırlatarak, "Meclis'e konuyla ilgili verdiğimiz soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından linkle cevap verildi. Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı. Şaibe devam ediyor. Bakan Albayrak’ın tavrı ise sorunu görmezden gelen bir içeriğe sahip. Dün olduğu gibi bugün de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyük ikramiye çekilişindeki rakamların daha çekiliş yapılmadan alt yazıyla televizyonda gösterilmesine dikkat çeken Tarhan, "Bunun izahını kimse yapmadı. Oysa konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekirdi. Özellikle görev yapan noterler ile Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango ikramiyesi almış kişiler arasında bir bağlantı olup olmadığı sorgulanmalı" diye konuştu.

"6 rakamı da tam bilen yine aynı yerden, Ankara Yenimahalle’den"

"6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi" diyen Tarhan, "27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı. Kısa bir sürede yapılan iki çekilişte aynı numaraların çıkması Milli Piyango’daki sorunların devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ortada açıklamaya muhtaç şaibeli bir durumun olduğunu anlatan Tarhan, "Önce yılbaşı çekilişinde numaralar çekilmeden televizyonda servis ediliyor, sonra iki ayrı çekilişte aynı numaralar çıkıyor. Üstelik son çekilişte 6 rakamı da tam bilen yine aynı yerden, Ankara Yenimahalle’den. Milli Piyango çekilişlerindeki artık süreklilik arz eden şaibe iddialarının ayrıntılı bir şekilde soruşturulması gerek. Bakan Albayrak’ın tavrı ise sorunu görmezden gelen bir içeriğe sahip. Dün olduğu gibi bugün de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.