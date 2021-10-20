CHP'li Sümer: Çete devleti 60 milyon lira soyuyor, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çıt çıkmıyor

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönelik yolsuzluk operasyonunu Meclis gündemine taşıdı. Sümer, "Adana’da İl Milli Eğitim Müdürü’nün ve yardımcılarının içinde bulunduğu çete devleti 60 milyon lira soyuyor, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) çıt çıkmıyor. Artık tuz kokmuş" dedi.

Orhan Sümer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Sümer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığı ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığının belirlendiğini vurguladı. Sümer, şunları kaydetti:

''Artık tuz kokmuş''

“Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Adana’da İl Milli Eğitim Müdürü’nün ve yardımcılarının içinde bulunduğu çete devleti 60 milyon lira soyuyor, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çıt çıkmıyor. Artık tuz kokmuş. 200’den fazla kişinin göz altına alındığı, il milli eğitim müdürü ve yardımcılarının içinde olduğu 8 kişinin tutuklandığı, 52 kişi için daha tutuklama talebinin istendiği yerde hakim, “örgüt yok, bireysel suç” kararıyla tutuklamaları gerçekleştiriyor. 200 kişinin şüpheli olduğu; bürokratların, kamudan ihale alanların olduğu yerde nasıl örgütlü suç olmaz. 4 tane öğrenci yan yana yürüdüğü zaman örgütlü suçlardan işlem yapanlar, suçun Bakanlık’taki önemli kişilere ulaşmasının önüne mi geçmek istiyor. Bu soruşturma mutlaka titizlikle ve şeffaflıkla yürütülerek sonuna kadar gidilmelidir.”

Sümer'in, Bakan Özer'e yönelttiği sorular

“Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde daha öncesinde Bakanlık tarafından başlatılmış bir soruşturma var mıdır? Bakanlığa ulaşmış şikayetler var mıdır?

Adana İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarının atamaları ne zaman yapılmıştır?

Kaç yıldır bulundukları görevi üstlenmektedirler?

Atama kararlarına kim onay vermiş ve imza atmıştır?

Adı geçen müteahhitlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarıyla yaptığı başka projeler bulunmakta mıdır? Geriye dönük araştırma yapılmıştır?

Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hangi işleri tamamlamışlardır?” (ANKA)