CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’da düzenlediği Covid-19 toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet etmemesine ilişkin, “Neredeyse tüm konuşmalarında, ‘birlikte mücadele’ vurgusu yapan Sayın Koca’ya soruyoruz: Siyasi hırslarınız, ‘birlikte mücadele’ anlayışınızla birlikte, aklınızı ve vicdanınızı da mı kör etti?” diye sordu.

CHP’li Torun’un konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Ne yaparlarsa yapsınlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yoksulluk içinde sağlığı için mücadele eden cefakâr milletimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onlar ayrıştırsa da biz birleştireceğiz” dedi. Torun’un açıklaması şöyle:

"İtibarını yerle yeksan etti"

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde, “Bilim Kurulu’nun değil Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla çalıştıklarını” söylediği günden bu yana azalan itibarını, dünkü tutumuyla maalesef yerle yeksan etmiştir. Hasta sayısı Ankara’nın 5 katına ulaşan İstanbul’da düzenlenen Covid-19 toplantısına, İstanbul halkının yüzde 54’ünün oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmemesi, müellifi saray olan partizan politikaların ulaştığı boyutu gösteren bir skandaldır."

"Asıl eziyeti millete yapıyorlar"

"Covid-19 vaka sayılarını milletten gizleyerek, ülkemizin dünyadaki itibarına zarar verenler, yarattığı bu tablodan ar edip vatandaşı doğru bilgilendirmeye kafa yoracaklarına, anlaşılan iç siyasetteki kutuplaşmanın öncüsü olmaya soyunmuşlardır. Yerel seçimlerde oy alamadıkları halktan intikam almaya çalışan bu hastalıklı zihniyetin, asıl eziyeti milletimize yaptığı, herkes tarafından açık ve net olarak görülmektedir. Ekrem İmamoğlu’nu daha önce yine İstanbul’da düzenlenen afete hazırlık toplantılarına davet etmeyenler, sorunlu çizgilerinden bir nebze de olsa sapmadıklarını ortaya koymuştur.

"Siyasi hırsınız aklınızı da mı kör etti"

"Neredeyse tüm konuşmalarında, “birlikte mücadele” vurgusu yapan Sayın Koca’ya soruyoruz: Siyasi hırslarınız, “birlikte mücadele” anlayışınızla birlikte, aklınızı ve vicdanınızı da mı kör etti? Yine açıklamalarında “mücadelede tüm tarafların iş birliğinin önemine” dikkat çeken Sayın Koca’ya soruyoruz: İstanbul’da yükselen hastalığa karşı, İstanbul’u yöneten Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan nasıl bir sakınca duyuyorsunuz?

"Onlar ayrıştırsın biz birleştireceğiz"

"Saray menşeli bu partizan politikaların, canıyla boğuşan milletimizin sağlığına dahi kastedecek boyuta ulaşması, bizleri derinden üzmektedir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yoksulluk içinde sağlığı için mücadele eden cefakâr milletimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onlar ayrıştırsa da biz birleştireceğiz. Onlar kutuplaşmadan beslenseler de biz birlikte olmaktan güç alacağız. İnanıyoruz ki milletimiz, vatandaşın sağlığı değil kendi siyasi çıkarı için hareket eden bu iktidara ilk seçimde ‘yeter’ diyecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yoksulluk içinde sağlığı için mücadele eden cefakâr milletimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onlar ayrıştırsa da biz birleştireceğiz.

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