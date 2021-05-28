CHP'li Seyit Torun'dan Arnavutköy Belediyesi'ndeki ihaleye tepki: Bu iktidarın kendi çevresindeki küçük azınlığın dışında, milletimize vereceği hiçbir şey kalmamıştır

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin 42 milyon liralık ihaleyi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı’nın kardeşinin şirketine vermesine tepki gösterdi. Torun, “AKP 2019 yerel seçimlerine ‘gönül belediyeciliği’ sloganıyla girmişti. Ancak bunun adı ‘gönül’ değil ‘gönlüme göre’ belediyeciliktir. Vatandaş inim inim inliyor, kaynaklar küçük azınlığı gidiyor” dedi. Torun, "Bu iktidarın kendi çevresindeki küçük azınlığın dışında, milletimize vereceği hiçbir şey kalmamıştır. " görüşünü savundu.

Torun, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin Hadımköy Meydan düzenlemesi için açtığı ihaleyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı’nın kardeşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Avlu Gayrimenkul isimli şirketin kazanmasını değerlendirdi. Torun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gönül değil gönlüme göre belediyecilik"

"Adalet ve Kalkınma Partisi 2019 yerel seçimlerine ‘gönül belediyeciliği’ sloganıyla girmişti. Ancak bunun adı ‘gönül’ değil ‘gönlüme göre’ belediyeciliktir. Vatandaş ağır yoksulluk altında inim inim inlerken, belediye kaynaklarını küçük bir azınlığa aktaran bu zihniyet, kul hakkı yemektedir. Sadece Arnavutköy örneği bile bu gerçeği gözler önüne seriyor.

"Çürümüşlüğün göstergesi"

Yerel yönetimler merkezi yönetimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlıdır. Bir belediyenin, bağlı olduğu bakanlığın yöneticisinin kardeşinin şirketine 42 milyonluk ihale vermesi ancak devlet yönetimindeki çürümüşlükle açıklanabilir. Biz hem bu skandalda parmağı olanları hem de bu skandal ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şey yapmayan siyasi iktidarı milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

"Milletin sıdkı sıyrıldı"

Ve şunu söylüyoruz: Bu iktidarın kendi çevresindeki küçük azınlığın dışında, milletimize vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Milletimiz de tüm bu yaşananları görüyor. Halkımız artık bu iktidardan sıdkını sıyırmıştır. İnanıyoruz ki milletimiz, erken ya da zamanında yapılacak ilk seçimde, ekmeğine göz diken bu iktidarı sandıkla gönderecektir."