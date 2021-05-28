AKP'li belediyenin 42 milyon liralık ihalesini, bakan yardımcısının kardeşi kazandı!

AKP'li Arnavutköy Belediyesi’nin Hadımköy meydan düzenlemesi için açtığı ihaleyi, 42 milyon lira bedelle Avlu Gayrimenkul adlı şirket kazandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın kardeşi.

Arnavutköy Belediyesi Hadımköy Meydan düzenlemesi yapım işi için nisan ayında ihaleye çıktı. 42 milyonluk ihaleyi Yönetim Kurulu Başkanlığını Celal Demirtaş’ın, yardımcılığını ise Sefa Özçelik’in yaptığı Avlu Gayrimenkul kazandı.



Demirtaş’ın kardeşi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı, Özçelik’in babası Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyesi. İki ismin ilişkileri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Binali Yıldırım’a kadar uzanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Sefa Özçelik, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Abdurrahman Özçelik’in oğlu. Baba Özçelik bu göreve, Abdullah Gül tarafından 2012 yılında getirildi.



İhaleyi kazanan Avlu Gayrimenkul şirketinin eski adı Temateknik Gayrimenkul’dü. Temateknik, 2007 yılında Hacı Murat Gülcan, Ali Ekrem Tekelioğlu, Sefa Özçelik tarafından kuruldu. Ali Ekrem Tekelioğlu, Abdullah Gül’ün eniştesi ve eski AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun oğlu.

Temateknik'in ortaklarından Hacı Murat Gülcan ortakları hakkında suç duyurusunda bulunmuş

Temateknik’in ortaklarından Hacı Murat Gülcan, FETÖ’den içeriye alınmasının ardından ortakları Ali Ekrem Tekelioğlu ve Sefa Özçelik hakkında kendisini baskıyla tutuklattıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Gülcan tutuklanması için nüfuzunu kullanan kişinin Sefa Özçelik’in babası, Cumhurbaşkanlığı DDK üyesi Abdurrahman Özçelik olduğunu iddia ediyordu. Gülcan ayrıca, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ü ve ailesini naylon fatura düzenlemek yurtdışına para kaçırmakla suçlamıştı.

Arnavutköy ihalesini alan ortaklardan Celal Demirtaş ise aynı zamanda Reyhan İnşaat’ın sahibi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın kardeşi. Mücahit Demirtaş ise eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eniştesi. Binali Yıldırım’ın kardeşi Eyüp Yıldırım da Reyhan İnşaat’ın eski ortağı.

Tartışılan proje

TCDD, Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi için, Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ ile el sıkışmış, 29 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Projenin maliyeti ise 193 milyon 794 bin lira. Şirketin eski yönetim kurulu Başkanı Celal Demirtaş görevini daha sonra Sefa Özçelik’e bıraktı.



İstanbul’un en kıymetli bölgelerinden biri olan söz konusu alan yapılmak istenen gar görünümlü AVM için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine üst mahkeme söz konusu kararı iptal ederek AVM yapımının önünü açmıştı.