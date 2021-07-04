CHP'li Şevkin'den TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararına tepki: Sırada TPAO ve BOTAŞ mı var?

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) halka arz yoluyla özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Şevkin, “Türkiye’nin enerji güvenliği tehlikede" dedi. Özelleştirmenin TEİAŞ’la sınırlı kalmayacağını savunan Şevkin, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devrinin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) de özelleştirme kapsamına alınacağı yönündeki iddiaları soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den “Gündemimizde TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgili bir konu yok” yanıtı alan Şevkin, yazılı açıklama yaparak bu durumu değerlendirdi. Şevkin, “TEİAŞ’ın özelleştirilmesi gözleri yeniden TPAO ve BOTAŞ’a çeviriyor. Enerji Bakanı her ne kadar gündemlerinde olmadığını söylese de iki önemli kurum da önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme yanlışlığına itilirse şaşırmayın” dedi.

"Kamu yararı yok"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye’de elektrik iletimi ve dağıtımında sorumlu olan ve alanında tekel konumundaki devlet kuruluşu TEİAŞ’ın aktif büyüklüğünün 27 milyar lirayı aştığını, kâr oranını bir yıl içerisinde üçe katlayarak 1.6 milyar liradan 4.84 milyar liraya çıkardığını anımsatan Şevkin, 8 binden fazla personelin çalıştığı TEİAŞ’ın özelleştirilmesinin hiçbir şekilde kamu yararı taşımadığını, tam aksine kamunun bir kez daha zarara uğratılacağını kaydetti.

"Enerji güvenliğini tehlikeye atar"

Şevkin, “Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne devrinin ardından akıllara ‘sırada TPAO ve BOTAŞ mı var’ sorusu gelmişti. TPAO ve BOTAŞ’tan önce TEİAŞ’la ilgili alınan özelleştirme kararı gözleri yeniden BOTAŞ ve TPAO’ya çevirmiştir. Enerjide stratejik öneme sahip kurumlarımızın bir bir elden çıkarılması Türkiye’nin güvenli geleceğine vurulacak ağır bir darbe olacaktır. Enerji güvenliği tehlikeye atılan bir Türkiye’de önü alınamaz sonuçlar doğacaktır” dedi.

TPAO ve BOTAŞ, KİK ve Sayıştay denetiminden uzaklaştırıldı

TEİAŞ özelleştirmesinin akıllara birçok soru getirdiğini vurgulayan Şevkin, TBMM’de kabul edilen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TPAO’dan sonra BOTAŞ’ın da Kamu İhale Kanunu (KİK) denetiminden uzaklaştırıldığını ve TPAO ve BOTAŞ’ın bünyesinde yer aldığı Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) da hem KİK’e hem de Sayıştay denetimine tabi olmadığını dile getirdi.

"Bir gece ansızın satılabilir"

Şevkin, “Her ne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, soru önergemize verdiği yanıtta önlerinde TPAO ve BOTAŞ’ın özelleştirilmesine dair gündem maddesi bulunmadığını söylese de bir gece ansızın Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Karadeniz’de bulunduğu söylenen doğalgaz rezervinin çıkarılmasındaki finansman darboğazının aşılması amacıyla TPAO ve BOTAŞ hisseleri de satılabilir” diye konuştu.