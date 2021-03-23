CHP'li Sera Kadıgil: Dün Türkiye’de 6 kadın öldürüldü; kadınların can güvencesini yok etmeye yeltenenlerin bugün TBMM’ye uygun gördükleri gündem bu!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP İstanbul Milletvekili <strong>Saliha Sera Kadıgil Sütlü, </strong>dün Türkiye genelinde 6 kadının öldürüldüğünü belirterek, TBMM'nin bugünkü gündemine tepki gösterdi.</p>\n<p>Kadıgil, Twitter'da yaptığı paylaşımda; "Yobaz tarikatlar istedi diye bir erkeğin imzasıyla 42 milyon kadının can güvencesini yok etmeye yeltenenlerin bugün TBMM’ye uygun gördükleri gündem bu!</p>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-1s2bzr4">\n<div id="tweet-text" class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Lebalep(!) kongrelerde selfie peşinde koşanların yegane derdi zenginlerin çifte vergisi!! </span>" ifadelerini kullandı. </div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/03/1616510959661-screenshot-4.png" alt width="600" height="608" /></div>\n</div>\n</div>\n<p><strong>TIKLAYIN:<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/chp-li-sera-kadigil-biz-bir-8-mart-ta-daha-esitsizlige-ve-somuruye-karsi-81-ilde-sokaklarda-olacagiz-sakin-bizi-engellemeyin,937632" target="_blank" rel="noopener"> CHP'li Sera Kadıgil: Biz bir 8 Mart’ta daha eşitsizliğe ve sömürüye karşı 81 ilde sokaklarda olacağız, sakın bizi engellemeyin</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x804yfw?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>