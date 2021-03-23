CHP'li Sera Kadıgil: Dün Türkiye’de 6 kadın öldürüldü; kadınların can güvencesini yok etmeye yeltenenlerin bugün TBMM’ye uygun gördükleri gündem bu!

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, dün Türkiye genelinde 6 kadının öldürüldüğünü belirterek, TBMM'nin bugünkü gündemine tepki gösterdi.

Kadıgil, Twitter'da yaptığı paylaşımda; "Yobaz tarikatlar istedi diye bir erkeğin imzasıyla 42 milyon kadının can güvencesini yok etmeye yeltenenlerin bugün TBMM’ye uygun gördükleri gündem bu!

Lebalep(!) kongrelerde selfie peşinde koşanların yegane derdi zenginlerin çifte vergisi!! " ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: CHP'li Sera Kadıgil: Biz bir 8 Mart’ta daha eşitsizliğe ve sömürüye karşı 81 ilde sokaklarda olacağız, sakın bizi engellemeyin