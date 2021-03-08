CHP'li Sera Kadıgil: Biz bir 8 Mart’ta daha eşitsizliğe ve sömürüye karşı 81 ilde sokaklarda olacağız, sakın bizi engellemeyin

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, “Biz bir 8 Mart’ta daha eşitsizliğe ve sömürüye karşı 81 ilde sokaklarda olacağız. Sakın bizi engellemeyin” dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Meclis'te iktidarı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak etkinlikler konusunda uyardı.

CHP'li vekil, şunları söyledi:

“Biz bir 8 Mart'ta daha tüm bu sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı bilin ki 81 ilde sokaklardayız. Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyorum: Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üstüne saldırtmaya kalkmayın, sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin, sakın lebalep AKP kongrelerinde gericilerin türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Martta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin, sakın. Çünkü sokaklar bizim, geceler bizim, meydanlar bizim; yaşasın 8 Mart, yaşasın kız kardeşliğimiz.”

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