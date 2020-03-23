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Koronavirüs

CHP'li Polat, İtalya'dan yola çıkıp Çeşme Limanı'na gelen gemiye dikkati çekti: Hiçbir denetim yok!

23 Mart 2020 07:30

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İtalya'dan yola çıakrak Çeşme Limanı'na gelen gemiye dikkati çekerek, "Yurttaşlara tedbir alın diyen iktidar ticareti insan hayatının önünde görerek insanlık suçu işliyor" eleştirisinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Çeşme Limanı’na gelen ticaret gemisini yerinde inceleyerek tepki gösterdi. Hiçbir önlemin alınmadığını belirten Polat, “İtalya’nın cehenneminden çıkıp gelen bir gemiyi Çeşme’ye getirerek insan hayatının ve sağlığının, ticaret ile takas edilmesi yarınlara karşı en büyük utancınız olacaktır” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Polat, “İtalya’dan yola çıkan bir gemi şu an Çeşme Limanı'na geldi. 3 gün önce limanda çalışan bir kişinin #koronavirüsü testi pozitif çıkmış, 45 kişi karantinaya alınmıştı. Yurttaşlara tedbir alın diyen iktidar ticareti insan hayatının önünde görerek insanlık suçu işliyor! #vaka1236” ifadelerini kullanmıştı.

 

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