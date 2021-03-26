CHP'li Öztunç'tan Yerlikaya yorumu: Güreşçi yetmiyor, boksöre ihtiyaçları var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarılmasına ilişkin soruya “AK Parti siyaseti sertleştirmişti. Belli ki güreşçi yetmiyor, boksöre ihtiyaçları var. Bundan sonra güreşçi değil de boksör yönetim kurulu üyesi atarlar” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Merkez Bankası’ndan sonra kamu bankalarında yaşanan görev değişimleri ile birlikte Hamza Yerlikaya’nın da Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğinin açıklanması üzerine gelen soruya Ali Öztunç, “Hamza Yerlikaya alınmış. Ak Parti siyaseti sertleştirmişti. Belli ki güreşçi yetmiyor, boksöre ihtiyaçları var. Bundan sonra güreşçi değil de boksör yönetim kurulu üyesi atarlar. ‘Hamza Yerlikaya’dan banka yönetim kurulu üyesi olmaz’ demiştik. Herhalde spor bakanı olacak. Bir günah keçisi aranıyor. Hiç aramayın. Bu yöneticilerin suçu varsa var, en büyük suç Recep Tayyip Erdoğan’dadır. Recep Tayyip Erdoğan sandıkta değişecek” dedi.

"Şentop TBMM Başkanı mı Erdoğan'ın TBMM'deki temsilcisi mi?"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sözleşmeleri feshetme yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirterek, bunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi için de geçerli olduğu yönündeki söylemi üzerine gelen soruya Ali Öztunç, “Nasrettin Hocalığa soyunmuş galiba Meclis Başkanı. Sayın Mustafa Şentop TBMM Başkanı mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki temsilcisi mi? TBMM Başkanı, TBMM’nin onurunu korumakla görevidir. Montrö demek Mavi Vatan demektir? Hayırdır? Politika değişikliğine mi gittiler? Türkiye ciddi bir ülkedir, kimsenin iki dudağı arasında değildir” dedi.

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