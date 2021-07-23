CHP'li Öztunç'tan AKP'li Dağ'a Kılıçdaroğlu yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdarıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sözlerine “Sizin genel başkanınızda o cesaret olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkamıyor. Cesaret konusuna bir daha girme Hamza Dağ çünkü senin genel başkanında cesaret yok” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Öztunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdarıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili söylediği, “Adaylığını koyacak kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum” sözlerine yanıt verdi.

"Bizde sizin gibi iki dudak arasında karar verilmez"

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre CHP'li Öztunç, şunları söyledi:

“Sayın Hamza Dağ, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nda mangal gibi yürek var. Cesaret de özgüven de var. O cesaretle, özgüvenle ve mangal gibi yürekle her defasında genel başkanınıza meydan okuyor. Sayın Genel Başkanınıza diyor ki, ‘çık karşıma televizyonda tartışalım, Türkiye’nin sorunlarını konuşalım; ister tek gel, ister yanına bakanlarını, danışmanlarını, yandaş gazetecilerini al, çık karşıma’ çağrısında bulunuyor.

Ama sizin genel başkanınızda o cesaret olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkamıyor. Genel başkanımız; cesurca haramilerin iktidarına son verecek. Yolsuzluklara, hırsızlıklara ve bu harami saltanatına son verecek. Genel başkanımızda cesaret de var, özgüven de var. Peki sizin genel başkanınızda cesaret var mı? Eğer genel başkanınızın tırnak ucu kadar cesareti varsa Kemal Kılıçdaoğlu’nun karşısına çıkar, istediği kanalda, ister TRT olsun, ister yandaş kanallarınız olsun tartışırlar Türkiye’nin meselelerini masaya yatırırlar.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda millet ittifakı ortakları bir araya gelir adayımızı belirlerler. Bizde sizin gibi iki dudak arasında karar verilmez. Biz demokrasiye inanıyoruz. Bunun için Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bir araya gelir, cumhurbaşkanı adayımızı da o zaman açıklarız. Cesaret konusuna bir daha girme Hamza Dağ çünkü senin genel başkanında cesaret yok. Olsa genel başkanımızın karşısına çıkardı."

"Akbaşoğlu, AKP'nin kaybettiğini şimdiden itiraf ediyor"

Öztunç ayrıca, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun “Allah korusun AK Parti, Cumhur İttifakı kaybettiğinde TOGG, yani yerli otomobilimizin başına neler geleceğini kimse tahmin edemez. Çünkü Devrim otomobilini yaptırmadılar. Nuri Demirağ'ın uçaklarını pert ettiler. 1940'lı yıllarda maalesef CHP döneminde bu milli sanayimize yönelik birçok yıkımlar gerçekleştirildi” sözlerine ise şu yanıtı verdi:

“Sayın Akbaşoğlu yerli otomobil mi var? Yerli otomobil var da biz mi görmüyoruz? Hani nerede bu otomobil? Her şey gibi bu da yalan oldu. Sayın Akbaşoğlu, bu ifadenizle Ak Parti’nin seçimi kaybettiğini şimdiden itiraf ediyorsunuz. Görüyorsunuz, kabulleniyorsunuz. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Yerli otomobili CHP yapacak. O saraylar, bilim yuvası olacak. O 13 tane uçak satılacak. AKP kaybederse yolsuzluk, hırsızlık bitecek, hortumlar kesilecek. 10 maaş alan bürokrat olmayacak. Şatafat bitecek. En büyük korkunuz bu. Ama kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz. Çünkü bu millet size yeteri kadar sabretti, artık sandıkta gereğini yapacak.”