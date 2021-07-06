CHP’li Öztunç, JES projesi protestosuna katıldı: Birileri porsiyonlarını büyütecek diye yaşam alanlarına müdahale ettirmeyeceğiz

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Birileri saraylarındaki porsiyonları büyütecek diye, sizlerin yaşam alanlarına dokunulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İzmir Selçuk ilçesine bağlı Efes’teki Gökçealan köyünde yapılmak istenen JES’e karşı köylüler, çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları bugün şirketin bilgilendirme toplantısını protesto etti. Efes Selçuk’un kendine has Osmanca üzümüyle ünlü Gökçealan Köyü’ne yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali’ne karşı birleşen köylüler, şirketin bilgilendirme toplantısının yapılacağı okulun bahçesinde toplanarak, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” “Jeotermale hayır” pankartları açarak projeyi protesto etti.

Eyleme, CHP’nin Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Efes Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, eski CHP milletvekili Musa Çam, TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, EGEÇEP, AYÇEP, Ormanlı Köyü Doğa Derneği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği ve Efes’ten sivil toplum örgütleri katıldı.

Öztunç: Birileri saraylarındaki porsiyonları büyütecek diye

JES projesine tepki gösteren köylülere seslenen CHP’li Öztunç, “Merak etmeyin Sevgili Gökçealan’lılar, havanıza, suyunuza, toprağınıza dokunamayacaklar. Birileri saraylarındaki porsiyonları büyütecek diye, sizlerin yaşam alanlarına dokunulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklar yüz yıllardır tarım cennetidir. Buranın Osmanca üzümü dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Birilerinin zengin olmak için ‘Ben buraya JES yapacağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım’ yok öyle yağma yok.”

“Omuz omuza mücadele edeceğiz”

Doğanın sermayeden güçlü olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz halkımız ne istiyorsa onu istiyoruz. Buraya doğa severler, buraya sermayenin rengine değil, gerçek yeşilin tonuna aşık olanlar gelmiş. Biz sizlerin yanındayız. Doğa sermayeden güçlüdür” dedi.

Köylülerin direniş eylemi sonrasında şirket yetkililerin bilgilendirme toplantısını yapmadan ayrıldıkları öğrenildi. (ANKA)