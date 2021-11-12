CHP'li Öztunç: 'İklim için kurduk’ dedikleri başkanlığa 60 milyon 716 bin TL ayrılmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi için, “3 milyar dolarlık İklim Fonu gelecek, ‘iklim için kurduk’ dedikleri başkanlığa 60 milyon 716 bin TL ayrılmış. Kalan payı ne yapacaklar belli değil. Bakan Kurum, agresif görüntüler sergileyerek hesap vermekten kaçıyor.” açıklamasını yaptı.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi üzerine değerlendirme yaptı.

Öztunç, 3 milyar dolarlık 'İklim Fonu' geleceğini belirtirken, yaptığı yazılı açıklamada; “Hükümet mali açığı kapatsın diye değil, iklim kriziyle mücadele edilsin, krizin zararlarını sübvanse edilebilsin diye veriliyor.” dedi.

"Bakana maaşını değil, devletin kasasına giren paranın akıbetini soruyoruz"

Şeffaflık vurgusu yapan Öztunç, “Bütçeyi şeffaf olarak açıklamazsanız, birçok şaibeye mahal verirsiniz. Bütçedeki paranın ne kadarının kullanılacağı, kullanılmayan miktarın nasıl muhafaza edileceğini açıkça paylaşmanız gerekiyor. Bakana maaşını nasıl kullandığını sormuyoruz, bu devletin kasasına giren paranın akıbetini soruyoruz, milletin lehine kullanılıp kullanılmadığını soruyoruz. Bunda sinirlenecek ne var?” ifadelerini kullandı.

Öztunç’un değerlendirmesinden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bakan Kurum, kendini kandırmasın"

"Bakan Murat Kurum, mecliste iklim meselesi siyaset üstüdür gibi beylik sözler sarf ediyor. Kendisi ise siyasetin güdümünde. Her eylemi ya Cumhurbaşkanının ya da Emine Hanım’ın talimatı üzerine. İklim meselesini siyaset üstü görseydiler, iklim ile ilgili koordinasyon kurulunda, TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD gibi kuruluşların yanı sıra muhalefet partilerine, işçi sendikalarına, çevre örgütlerine, iklimin mağduru olacak kadınlar, gençler, çocuklar, öz bakım ihtiyacı olan bireyler, çiftçiler gibi kırılgan grupların temsilcilerine de yer verirlerdi. Bakan Kurum, kendini kandırmasın."

"Millet, Bakan Kurum'un hayallerini dinlemekten sıkıldı"

"Bakan Kurum bu sorumuzu cevapsız bırakmıştır. Stratejik planlar yapacağız diyor halen. Bakan Kurum’un sonu gelmez, hayal ve planlarını dinlemekten sıkıldı bu millet. Her yerde filtresiz santraller çalışıyor, Bakan gelmiş 2053’te sıfır emisyon masalından söz ediyor. Bu samimiyetle iklim krizi çözülmez, daha da karmaşıklaştırılır."

"AKP fonları topluyor, sonra da para buharlaştı diyor"

"Şimdi bu fon nasıl kullanacak, tek kelime etmiyorlar. Kömürden vazgeçince, adil dönüşümden etkilenen işçilere, sektörlere ve topluluklara mali, teknik ve sosyal destekte bulunacaksınız. İklim krizi nedeniyle zarara uğrayan, mağdur olan çiftçiye yardım sunacaksınız. İklim fonu, bu tarz çalışmalar yapılsın diye veriliyor. AKP fonları topluyor, ama gereği gibi harcamıyor, sonra da para buharlaştı diyor.” (ANKA)