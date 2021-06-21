CHP'li Öztunç: Hükümet verdiğinin 15 kat fazlasını vatandaşın cebinden alacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, esnafa faizle borç verip adına 'destek' diyen iktidarın sadece 10 milyar lira karşılıksız destek verdiğini belirterek, “Hükümet ÖTV’nin artırılması, ek önlem paketleriyle 153,5 milyar lira gelir elde edecek. Verdiğinden 15 kat fazlasını vatandaşın cebinden alacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı bu yılın ilk üç ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini inceledi. Öztunç, iktidarın elinde mali alan olmasına rağmen salgından olumsuz etkilenen kesimlere bütçeden doğrudan yardım yapmadığını belirtti.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP’li Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu Maliyesi Raporu’na göre bu yıl bütçe gelirleri, artırılan vergilerin de etkisiyle başlangıçta yapılan tahminlerin 153,5 milyar lira üzerinde gerçekleşecek. Bu fazla gelirin, 37,7 milyar lirası alınan ek önlemlerden, 96,2 milyar lirası tahminlerden daha yüksek seyreden enflasyon, büyüme, dış ticaret ve istihdamdan kaynaklanan vergi dinamiklerinden, 19,4 milyar lirası yeniden yapılandırmadan 21,1 milyar lirası da vergi dışı gelirlerden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

ÖTV'den 12 milyar daha

Söz konusu raporun yayınlanmasından sonra yürürlüğe konulan akaryakıt ve LPG’den alınan ÖTV’nin artırılmasından gelecek ek gelirin tabloda yer almadığına işaret eden Öztunç, bu düzenlemeyle de bu yıl için 12 milyar liralık bir ek gelirin bütçeye gireceğini kaydetti.

Yardımdan 15 kat fazlasını vatandaştan aldı

İktidarın pandemi yardımlarını sadece ÖTV zamlarından çıkardığını kaydeden Öztunç, esnafa faizle borç verip adına destek diyen iktidarın sadece 10 milyar TL karşılıksız destek verdiğini, yardımdan 15 kat fazlasını vatandaşın cebinden alacağının altını çizdi.