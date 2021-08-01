CHP'li Öztunç: Erdoğan dün yaptığı açıklamada THK’yı suçluyor; THK’nın onursal başkanı sen değil misin?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın mağdurlarına çay atmasını eleştirerek, "Millete tepeden bakıyor, helikopterden; aşağı inip gözünü milletin cebine dikiyor, IBAN veriyor; sonra otobüsün üzerine çıkıyor, Marmarislinin kafasına çay atıyor! Yazıklar olsun! Bu normal bir ruh hali değil. Millet çay istemiyor senden, yangın söndürme uçağı, helikopteri istiyor" dedi. Öztunç, "Erdoğan dün yaptığı açıklamada THK’yı suçluyor. THK, uçakların tadilatını yapamamış. Sen ne işe yarıyorsun Tayyip Erdoğan? THK’nın onursal başkanı sen değil misin" açıklamasını yaptı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ile yangın bölgesi Marmaris'te incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yönelik eleştirilerini şöyle dile getirdi:

"Kendisi 13 tane uçak aldı, helikopterler aldı. Ama devlete gelince helikopter, uçak yok. Dün Manavgat’ta yangın söndürme uçağını beklediler. Gökyüzünde bir uçak gördüler, baktılar ki yangın söndürme uçağı değil, Erdoğan’ın uçağı, helikopterleri. Sonra Marmaris’e özel uçakla geldi Beyefendi. THK’ya, devlete yangın söndürme uçağı alacağına kendine özel uçak aldı. Yüzlerce araçlık konvoyla da havaalanından buraya geldi. Yazık ya! Düğüne mi, festivale mi, mitinge mi gidiyorsun Tayyip Erdoğan? Yangın yeri, bura yangın yeri! Kaç gündür belediye bas bas bağırıyor yolları açık tutun diye. Tayyip Erdoğan yüzlerce araçla gelip Marmaris’te şov yapıyor, yazıklar olsun ya! Millete tepeden bakıyor, helikopterden; aşağı inip gözünü milletin cebine dikiyor, IBAN veriyor; sonra otobüsün üzerine çıkıyor, Marmarislinin kafasına çay atıyor. Yazıklar olsun! Bu normal bir ruh hali değil, bu normal bir bakış açısı değil. Rize’ye gidiyor, sel mağdurlarının başına çay atıyor, Marmaris’e geliyor, yangın mağdurlarının başına çay atıyor. Bu millet çay istemiyor senden, yangın söndürme uçağı, helikopteri istiyor. Millet senden çay değil, yangınları söndürmek için su istiyor. İşi gücü lak lak, işi gücü şov! Yangın bölgesine gelip milletin kafasına çay atarak, bu milletin vicdanı dün bir kez daha yaralanmıştır. Nasıl bir umursamazlığın var? Dünya umurunda değil, otobüsün üstüne çıkmış çay atıyor millete. Böyle bir Cumhurbaşkanlığı olmaz."

"Ormanları nasıl imara açarız derdine düşmüşler "

Öztunç, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Erdoğan imzasıyla yayınlanan ormanlık arazide yapılaşma yetkisinin Turizm Bakanlığı'na verilmesiyle ilgili düzenlemeyi eleştirdi. Öztunç, "Akılları fikirleri rantta. Şimdi, ‘orman alanlarını nasıl imara açarız’, onun derdine düşmüşler. Ya ormanlık alanların yanmasına göz yumuyorsunuz, yanarken bir şey yapmıyorsunuz ya da otele, ranta teslim ediyorsunuz" dedi. Öztunç, "O yasaya karşı direneceğiz, uygulanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"THK'nın uçakları yenilenmediyse suçlusu Erdoğan'dır"

Erdoğan'ın THK açıklamalarını da eleştiren Öztunç, "Erdoğan dün yaptığı açıklamada THK’yı suçluyor. 19 yıldır hükümetsin, vicdan ya vicdan! THK uçakların tadilatını yapamamış. Sen ne işe yarıyorsun Tayyip Erdoğan? THK’nın onursal başkanı sen değil misin" dedi. Öztunç, "Utanmasa çıkacak CHP’yi suçlayacak. Eğer THK’nın uçakları yenilenmediyse suçlusu, sorumlusu sensin Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

"Yangın büyüdüyse sorumlusu AKP'nin iş bilmezliğidir"

Öztunç, yangının kontrol altına alınamamasıyla ilgili, "Yangın ülkesi olduğumuz gerçeğini unutup öngörüsüzce davranıyorlar. Hazırda yangın söndürme uçağı ve helikopteri bulundurmuyorlar. Bu yangınlar bu kadar büyüdüyse bunun sorumlusu AKP’nin iş bilmezliğidir" dedi.

"Erdoğan, şehit ailesini ayağına çağırdı"

Öztunç, Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılıp yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in ailesinin evine taziye ziyaretine gitmeyen Erdoğan'a, "Şahin Akdemir burada şehit oldu. Bizim adetlerimizde cenaze evine gidilir, şehit ailesi ayağına çağrılmaz. Tayyip Erdoğan, baş sağlığına gideceğine şehit ailesini ayağına çağırdı" sözleriyle tepki gösterdi. (ANKA)