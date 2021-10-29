CHP'li Öztunç: Eber Gölü, kayık mezarlığı haline gelmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'nde inceleme yaptı. Öztunç, “Şu anda bulunduğumuz yerde su vardı. Sazlık, kayıkları, kuşlar, endemik bitkiler vardı, ‘Eber sarısı’ denilen endemik bitki vardı, ama şu anda hiçbiri yok. Ne su, ne bitki, ne de sazlık var. Ne var, bitmiş, gitmiş kayıklar var. Burası kayık mezarlığı haline gelmiş." dedi.

CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç; CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ile birlikte Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde inceleme yaptı.

Dünya genelinde kuraklık olduğunu ve iklim kriziyle mücadele ettiğini söyleyen Öztunç, “Ama Türkiye katbekat ediyor. Bir yandan da hem iklim krizi hem AK Parti krizi var. AK Parti’nin çevreye karşı olan duyarsızlığı, çevre konusunda hassas davranmaması ve çevreyi umursamamasından kaynaklı bir kriz yaşanıyor.” dedi.

"20 yıldır devleti yönetenler burayı kurumaya bırakmışlar "

Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bulunduğumuz yerde su vardı. Sazlık, kayıkları, kuşlar, endemik bitkiler vardı, 'Eber sarısı' denilen endemik bitki vardı, ama şu anda hiçbirisi yok. Ne su ne bitki ne de sazlık var. Ne var, bitmiş, gitmiş kayıklar var. Burası kayık mezarlığı haline gelmiş. 20 yıldır devleti yönetenler burayı kurutmamak için hiçbir proje yapmamışlar. Burayı yaşatabilmek için çalışmamışlar, kurumaya bırakmışlar.” dedi.

"Artık para için çalışmaktan vazgeçip doğa için çalışın”

“Ciddi bir su sıkıntısı, iklim krizi var ama siz de tembelsiniz. Allah aşkına artık şu para için çalışmaktan vazgeçin. Biraz da doğa için çalışın. Doğa intikamını alır. Nitekim doğaya ilgi gösterilmediği için bu bölge kurumuş. Eber Gölü’nün yüzde 80’i kurumuş. Burada daha önce 30 bin insan ekmek yiyordu. Ama şu anda burası bitmiş durumda.”

“Bu sorunu kamuoyunun gündemine getireceğiz"

“Eber, Akşehir, Burdur Gölü… Başka kuruyan göllere ilişkin çalışmalarımız olacak. Başka milletvekillerimiz de dahil olacaklar. Bunu kamuoyunun gündemine getireceğiz. Sorunu gündeme getireceğiz. Biz buraya geliyoruz diye, köyde yaşanan su sorunu vardı. Hemen su çıkartılmış, su bulunmuş. Daha önce de bulabilirdi, ilgilenmiyorlardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili, il örgütü geliyor diye hemen bulmuşlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.” (ANKA)