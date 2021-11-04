CHP'li Öztunç: AKP ormanları katlettirdi, umarım dünya liderlerine verdikleri taahhütleri de aynı kefeye koymazlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda yayınlanan ve Türkiye'nin de imza attığı Ormanlar ve Arazi Kullanımı Deklarasyonu’nu değerlendirdi. Öztunç “AKP bürokrasisi, taahhütler üzerinden inşa ettiği bir mekanizmayla yıllardır ormanları, tarım alanlarını müteahhitlere katlettirdi. Umarım, dünya liderlerine verdikleri taahhütleri de aynı kefeye koymazlar.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Cengiz İnşaat ile birlikte İyidere Liman Projesi’nin ÇED raporunda, “Yeni bir taş ocağı açmayacağız.” diye taahhütte bulunmasına rağmen İkizdere’de aylardır ormanlık alanları yok ettiğini belirtti.

Öztunç; “AKP bürokrasisi, tüm sistemini asla yerine getirilmeyen taahhütler üzerine inşa ediyor. Öyle ki, bir bakanlık başka bakanlığı bu taahhütlerle kandırıyor. Balık baştan kokar. 3600 ek gösterge vaadini tutmayan başkanın, eylem planlarını, taahhütlerini uygulamayan bakanları oluyor.” değerlendirmesini yaptı.

"Ciddi kamu denetimleri hayata geçirilmeli"

2020 yılında, 67 bin 972 hektarlık orman alanın yangın ve maden-enerji tesisleri için verilen orman izinleriyle nedeniyle yok edildiğini belirten Öztunç; şu açıklamayı yaptı:

“Ormanlardaki her türlü yapılaşmadan vazgeçilmeli, madencilik faaliyetlerine son verilmeli, yangınla mücadele yöntemleri güçlendirilmeli, ıslah ya da gençleştirme adı altında toptan kesim işlemlerine son verilmeli, sera gazı emisyonlarını arttırıcı etkiye sahip olan kirli ve eski teknolojiye sahip Termik santraller hemen kapatılmalı. Maden faaliyetleri ile uğraşan işletmelerin, rezervleri bitirdikten sonra adeta kaçarcasına bölgeyi rehabilite etmeden, ağaçlandırmadan kaçmalarını önlemek için ciddi ve etkin kamu denetimleri bugünden hayata geçirilmeli.”

"Türkiye’de yaşam, her yönden çıkmaza sokuldu"

“AKP’nin, kalkınma adı altında ülkedeki tarımdan, mimariye, enerjiden, kentleşmeye kadar birçok alanı plansız ve doyumsuz bir hırsla dönüştürmesi, Türkiye’de yaşamı her yönden çıkmaza soktu. Yoksulluk da kirlilik de gıdasızlık da aynı politikanın ürünü. AKP tutamayacağı sözler vermek yerine, ülkeyi krizlere sevk eden bu uygulamalarını ivedi olarak durdurmalıdır.”

"AKP, ormanları ve tarım alanlarını katlettirdi"

Ali Öztunç, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda yayınlanan “Ormanlar ve Arazi Kullanımı Deklarasyonu” için, “AKP bürokrasisi, taahhütler üzerinden inşa ettiği bir mekanizmayla yıllardır ormanları, tarım alanlarını müteahhitlere katlettirdi. Umarım, dünya liderlerine verdikleri taahhütleri de aynı kefeye koymazlar.” düşüncesini dile getirdi.

"AKP’nin yüzü o zaman kızarabilir"

AKP’nin yeşil mutabakat, Paris İklim Anlaşması gibi söylemlere fon meselesi yüzünden yöneldiğini belirten Öztunç; “COP26’da da fon meselesi önemli bir başlık. Öyle ki, diğer başlıkların üzerini gölgeliyor. Ormansızlaşma ve arazi kullanımıyla, metanla ilgili yaklaşıma benzer bir yaklaşımın kömürden çıkışla ilgili de gelmesini arzuluyoruz. İkizköy’deki termik santralin daha da büyümesi için zeytinlik alanları yok ettirecek kanun teklifleri hazırlığında olan AKP’nin o zaman biraz yüzü kızarabilir.” dedi. (ANKA)