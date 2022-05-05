CHP'li Öztrak'tan enflasyon eleştirisi: Üretici enflasyon Mart 1995'ten bu yana en yüksek seviyede!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 artış olarak açıkladığı enflasyon verilerini; “TÜİK 'in ‘hassas’ terazisi enflasyonu yüzde 70'e değdirmese de nisanda yüzde 69,97 tüketici enflasyonu, 2002 Şubatından bu yana en yüksek enflasyon. Üretici enflasyonu ise yüzde 121,82 ile 1995 Martından bu yana en yüksek seviyede. Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark ise 52 puan” açıklaması ile eleştirdi.

TÜİK, enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 arttı. Bağımsız akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre, Nisan 2022'de enflasyon yüzde 8,68 olurken yıllık enflasyon yüzde 156,86'ya yükseldi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine siyasilerden tepki geldi. CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK’in enflasyon verilerine, “Tebrikler TÜİK! Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyonunu yüzde 70'e değdirmemişsin. Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız? Tabi onu da küresel barışın sağlanmasına ve baz etkisine havale edince hiçbir sorununuz kalmadı” tepkisini gösterdi.

Öztrak, “TÜİK 'in ‘hassas’ terazisi enflasyonu yüzde 70'e değdirmese de Nisan'da yüzde 69,97 tüketici enflasyonu, 2002 Şubatından bu yana en yüksek enflasyon. Üretici enflasyonu ise yüzde 121,82 ile 1995 Martından bu yana en yüksek seviyede. Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark ise 52 puan” değerlendirmesini yaptı.

"Vitrindeki fiyat etiketlerinin günümüzle ilişkisi yoktur"

Öztrak, bir giyim mağazasının vitrinindeki fiyatlara ilişkin bir görüntüyü ise, "Maşallah! Fiyat etiketleri adeta TÜİK'in matbaasında basılmış. Jean 30 TL değil, 29,99 TL. Triko 15 TL değil, 14,99 TL. Pantolon 20 TL değil, 19,99 TL. TÜİK 'in 2022 Nisan enflasyonu yüzde 70 değil, yüzde 69,97. Vitrindeki fiyat etiketlerinin günümüzle ilişkisi yoktur" notuyla paylaştı.

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