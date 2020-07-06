CHP'li Öztrak'tan 'çoklu baro' tepkisi: FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde, fikirleri iktidarda; artık 'aldatılma kotanız' doldu!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM Adalet Komisyonu’nda, kabul edilen 'çoklu baro' teklifinin müellifinin 'FETÖ' olduğunu söyleyerek "FETÖ’nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse, niyetini bir kez daha sorgulayın. Artık 'aldatılma kotanız' doldu" dedi. Öztrak, teklifle; etnik, mezhepsel ve siyasi meşrebe göre barolar kurulmak istendiğini ifade ederek baroların siyasi tarikatlar arasında paylaşılacağını da ifade etti.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM Adalet Komisyonu’nda, AKP ve MHP oyları ile kabul edilen “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”ne ilişkin konuştu. Öztrak, söz konusu yasa teklifinin amacının "adaleti tamamen sarayın vesayeti altına almak" olduğunu söyledi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, yasa teklifinde yer alan 'çoklu baro projesi'nin müellifinin ise 'FETÖ' olduğunu söyleyerek "FETÖ’nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda" dedi.

"Bu teklif, 784 kilometrekarelik vatan toprağını parçalama projesidir"

Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Peki bu yasa teklifinde olan ne? Bu teklifte saray hükümetinin yandaş avukatlarına yeni iş alanları açmak var. “Yargıda FETÖ borsasını yöneten” saray avukatlarının işini daha da kolaylaştırmak var. Sayın genel başkanımız bu durumu kaç kez dile getirdi. Saraydan gık çıkmadı. Hâkim ve savcıları oradan oraya tayin ettirebilen avukatlar var. Hâkim ve savcılara talimat veren avukatlar var. Geçmişte bu kadroları çok uyardık. Hâkimleri, savcıları götürdüler bir cemaate teslim ettiler. Şimdi de anlaşılan avukatları teslim edecekler. Avukatların cüppelerine düğme diktirip, ilik açtıracaklar. Adaleti tamamen sarayın vesayeti altına alacaklar.

Daha da önemlisi bu yasa teklifinde; müellifi FETÖ olan “paralel/çoklu baro projesi” var. FETÖ’nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Aslında bu topraklar “paralel/çoklu baroya” yabancı değildir. Bundan yüzyıl önce işgal altındaki İstanbul’da, işgal güçleri etnik ve dini esaslara göre barolar kurmuşlardı. Bu teklifte emperyal güçlerin, mütareke döneminde uygulamaya koydukları, “Adaleti böl ve yönet projesi” var. Bu teklifte, etnik, mezhepsel, siyasi meşrebe göre ayrı ayrı barolar kurarak, “Cumhuriyetin modernleşme projesinin adalet ayağını” tamamen bitirmek var. Lafa gelince, “tek bayrak”, “tek devlet”, “tek millet”, “tek vatan”. Ama iş baroya ve hukuka gelince “çok baro”, “çok hukuk” …Bugün bakanlıklar tarikatlar arasında paylaşılıyor, anlaşılan yarın da barolar paylaşılacak. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa, üniter yapı yani devletin birliği nasıl korunacaktır? Hukuk birliği olmadan o “tek”, “tek” diyerek saydığınız hiçbir şeyin tekliği kalmaz. İstiklali tam olmanın ön koşulu “hukuk birliğidir.”

AK Parti ve MHP koalisyonunun getirdiği bu teklif, 784 bin kilometrekarelik vatan toprağını parçalama projesidir. Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse, niyetini bir kez daha sorgulayın. Artık 'aldatılma kotanız' doldu. Milletin eli iki cihanda da yakanızda olur." (ANKA)