CHP'li Öztrak: Savaş Ukrayna’da, ambargo Rusya’da, kıtlık ve kuyruklar ise Türkiye’de

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşların zam geleceği beklentisi ile ayçiçek yağı almak için girdiği izdihama ilişkin görüntüleri paylaştı, "Savaş Ukrayna’da, ambargo Rusya’da, kıtlık ve kuyruklar ise Türkiye’de" dedi.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bir markette yaşanan ayçiçek yağı izdiham görüntülerini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Öztrak, “Savaş Ukrayna'da, ambargo Rusya'da, kıtlık ve kuyruklar ise Türkiye'de. 20 yılın sonunda ülkenin geldiği yer: Yağ ve akaryakıt kuyrukları…” ifadelerini kullandı.

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