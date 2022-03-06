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Markette ayçiçek yağı izdihamı: "Türkiye bu tabloyu hak etmiyor"

06 Mart 2022 07:46

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan; bir markette, vatandaşların zam geleceği beklentisi ile ayçiçek yağı almak için girdiği izdihama ilişkin görüntüleri, “Türkiye bunu hak etmiyor” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise aynı video için, sosyal medya hesabında; “AKP sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur. Yönetemiyorsunuz” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Marketlerde 5 litrelik ayçiçeği yağı tükendi

 

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