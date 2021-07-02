CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: 'Ethem Sancak bana 18 ayda tankı üretecek koyacak’ dedin; Sancak da tank da yok

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Tank Palet Fabrikası’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “’Ethem Sancak bana 18 ayda tankı üretecek koyacak’ dedin. Ethem Sancak nerede? Yok. Tank nerede tank? O da yok” dedi.

CHP’li 40 milletvekiliyle Sakarya’daki temaslarını sürdüren Engin Özkoç, Sakarya’da Tank Palet işçilerine konuşan Erdoğan’a seslendi.

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Özkoç, “O Ethem Sancak seni kandırmadı. Senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara Tosyalılar’a devretti; cebine parayı koydu; ortadan kayboldu. Tank var mı? ‘Bir yıl sonra’ demiştin. Tank yok. Kim yalan söylüyor? Kılıçdaroğlu mu, sen mi” açıklamasını yaptı.

Özkoç şöyle konuştu:

"O mafyayı anlatsın, biz Türkiye'deki dürüst, namuslu yatırımcıları anlatalım"

“CHP’nin 40 milletvekili, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri, milletvekillerimiz… Duyduk ki bizim buraya geleceğimiz duyulunca, Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya’ya gelecekmiş. Çok güzel dedik. ‘O Katar’ı anlatsın, biz Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusunu anlatalım; O mafyayı anlatsın, biz Türkiye’deki dürüst, namuslu yatırımcıları anlatalım; O Ethem Sancak’ı anlatsın, biz Türkiye’nin milli sanayicisinin anlatalım’ dedik. Hatta dün kendisi de çağrıda bulundu Recep Tayyip Erdoğan’a eğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türk Ordusu’ndan alıp da Katar ordusuna peşkeş çektiğin Tank Palet fabrikasını, Katar Ordusu’ndan söke söke alacağız. Türk Ordusu’na, milli sermayeye iade edeceğiz’ dedi. Biz de ‘Sen Katar Ordusu’yla ilgili ne anlatacaksın’ diye geldik Tank Palet’in yanına. Şimdi burada sadece palet üretilir diye.

"30 ay geçti, tank üretebildin mi?"

Daha önce Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey demiştin. ‘Bu Kılıçdaroğlu, çok yalan söylüyor’ demiştin. CHP Lideriyle ilgili şimdi söyle AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sen Sakarya Karasu’ya gelip de 30 ay önce ‘Biz 18 ay sonra milli tankı üreteceğiz dedin mi, demedin mi? Kılıçdaroğlu sana, ‘Üretmeyeceksin, senin böyle bir imkan kabiliyetin yok. Katar ordusunun böyle bir imkan kabiliyeti yok’ dedi. Aradan tam 30 ay geçti. 18 ay değil, 30 ay geçti. Tank üretebildin mi? Milli tankı? Milli tank yok. Kim yalan söylüyor Tayyip Erdoğan? Sen mi söylüyorsun, Kılıçdaroğlu mu? Ben bunu ispat etmeye devam ediyorum. Karasu’da arkasını sıvazladığın Ethem Sancak’a Sakarya’nın mülkü olan 2 milyon metrekare araziyi bedava peşkeş çektin mi, çekmedin mi? Kılıçdaroğlu dedi ki ‘Sen bu arazileri peşkeş çektin’.

"Milleti kendine güldürme "

Senin arkasını sıvazladığın Ethem, televizyona çıktı. Dedi ki; ‘Bu arazilerin tamamını bana bedava verdiler. ‘Kira veriyor musun’ dediler? Yok canım ne kirası’ dedi. ‘Satın mı aldın’ dediler. ‘Yok satın da almadım’. ‘Ne kadar para verdin?’ ‘Beş kuruş para vermedim’ dedi. Peki nasıl aldın? ‘Siz de akıllı olun öyle alın’ dedi.

Kılıçdaroğlu ‘peşkeş çektiler’ dedi. Sen ‘Çekmediler’ diyorsun. Sen mi yalan söylüyorsun, Kılıçdaroğlu mu yalan söylüyor? Orada en büyük teşviği verdin Ethem Sancak’a. Türkiye’nin en büyük teşviğini… Dedin ki ‘Bir yıl içerisinde burada fabrika kurulacak, silah üretilecek’ dedin. Milletvekili arkadaşlarım bugün Karasu’ya gittiler. Yok öyle bir fabrika, yok öyle bir şey. Hani kamulaştırıp da Ethem Sancak’a verdiğin o güzel arazi var ya… O yok. Başka kim yok biliyor musun? Ethem Sancak da yok. Niye biliyor musun? Ben sana bu ekranlardan söyleyeyim. Sen Ethem Sancak’a BMC şirketini arsa fiyatının yarısına, 751 milyona verdin. O sana geldi. ‘Bana Katar’ı ortak et savunma sanayine gireyim’ dedi. Sen ‘hay hay’ dedin. Türk ordusunu, Tank Palet’ten, sanayiden çıkarttın. Katar ordusunu yüzde 50 civarında ortak ettin. Şimdi duydum. Sakarya’da demişsin ki, onlar finansal ortak. Yahu bu milleti kendine güldürme. Bu yalanlara son ver. Ne demek finansal ortak? Ortaklık ahbap ortaklığı olmaz. Dost ortaklığı olunmaz. Parayla olur parayla. Onlar para verirler. Finansal ortak olurlar.

"Senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara Tosyalılara devretti"

Kaç para verdiler Ethem Sancak’a biliyor musun? 300 milyon dolar verdiler. 360 milyon dolar verdiler. Peki Ethem Sancak bunu aldı cebine koydu. Sonra o Katar Ordusu’yla birlikte tank üretecekti ya Ethem Sancak, hani 2 milyon metrekare araziyi peşkeş çektiğin Ethem Sancak, hani tank palet fabrikasını peşkeş çektiğin Ethem Sancak… O Ethem Sancak seni kandırmadı. Senin bilgin dahilinde tam 480 milyon dolara Tosyalılara devretti, cebine parayı koydu. Ortadan kayboldu. Tank var mı, tank? ‘Bir yıl sonra’ demiştin. Tank yok. Kim yalan söylüyor? Kılıçdaroğlu mu, sen mi? Sen yalan söylüyorsun Tayyip Erdoğan. Sen yalan söylüyorsun. Peki, ‘Ethem Sancak’a bana 18 ayda tankı üretecek koyacak’ dedin. Ethem Sancak nerede? Yok. Tank nerede tank? O da yok. Kim yalan söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylemeye devam ediyorsun. Bir de hem bizi güldürüyorsun hem de milleti kendine güldürüyorsun.

"Bu Sakarya senden çok çekti; bu ülke çok çekti"

Tank Palet fabrikasında demişsin ki, ‘Fırtına obüsü üretilmiyor’. ‘Bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya bu Kemal Kılıçdaroğlu, çok yalancı bir adam ‘demişsin. Ama bugün Sakarya’nın meydanında demişsin ki ‘Tank Palet Fabrikası’nda Fırtına obüslerini üretiyoruz’ demişsin. Yahu dün söylediğin mi doğru, bugün söylediğin mi doğru? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne dün söylediğin doğru ne bugün söylediğin doğru. Tank Palet Fabrikası yıllar önce tam hedefi vuran dünyadaki nadir Fırtına obüslerini üretti. Sen de onların üretim atölyelerinde resim çektirdin. Ben de senin söylediğin yalanı o resimle kanıtladım. Kılıçdaroğlu değil, sen yalan söylüyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Ama bu Sakarya senden çok çekti. Bu ülke çok çekti. Bu ülkede namus, dürüst siyasetçilik anlayışı varsa onun adı CHP’dir. Adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yalanlara devam eden, hala daha yalan söylemeye devam eden birisi varsa onun adı da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

"Nerede vekillerin nerede örgütlerin"

Biz halkımızla kucaklaşıyoruz. Tüm Türkiye’de bütün milletvekili arkadaşlarım, bak genel başkan yardımcılarım, bak milletvekillerim, bak kadın kollarım, bak gençlik kollarım, bak örgütüm… Daha bunların birçoğunu çağırmadık buraya. Sakarya’nın her yerindeler. Türkiye’nin her yerindeler. Nerede milletvekillerin? Nerede örgütlerin? Nerede esnaf karşısına çıkacak, millet karşısına çıkacak AKP? CHP milletiyle sarmaş dolaş. Biz iktidara yürüyoruz. İktidara geldiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu bir adım önümüzde olacak. Biz de şu gördüğün arkadaşlarımla bir adım arkasında olacağız. Geldiğimiz gün, neyi sattıysan söke söke alacağız. Neyi peşkeş çektiysen söke söke alacağız. Neyi, kime haram olarak verdiysen helal olarak tekrar Türkiye’nin kasasına koyacağız. Bu CHP sözüdür. Bu Kılıçdaroğlu sözüdür.”