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CHP'li Özkoç: Son kaymakamlık sınavlarında farklı cemaat kisveleri altında FETÖ'cüler kaymakam adayı yapıldı

08 Eylül 2020 14:05

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, FETÖ soruşturmasında 43 kaymakam ve vali yardımcısının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin "Eskilere değil, yenilere de bakın. Son Kaymakamlık sınavlarında farklı cemaat kisveleri altında FETÖ'cüler kaymakam adayı yapıldı" dedi.

Özkoç, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen Doğu ve Güneydoğu illerinde  aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısının İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkoç, "FETÖ soruşturmasında 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden uzaklaştırılmış. Eskilere değil, yenilere de bakın. Son Kaymakamlık sınavlarında farklı cemaat kisveleri altında FETÖ'cüler kaymakam adayı yapıldı. Sınava giren, hakkı yenen gençler biliyor, AKP iktidarı bilmiyor mu?" diye sordu.

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