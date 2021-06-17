CHP'li Özkan Purçu: Roman kökenli müzisyenler pandemiye 20-0 yenik başladılar

Pandemi döneminde ekonomik zorluk çeken Roman müzisyenler bu süreçte ciddi bir krizle karşılaştı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Roman kökenli müzisyenler pandemiye 20-0 yenik başladılar” dedi.

Türkiye’de resmî rakamlara göre yaklaşık 5 milyon Roman yaşıyor. Bu sayının ezici çoğunluğu İstanbul’da. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kentte 480 bin Roman yaşıyor. UNICEF’e göre Türkiye’de dezavantajlı grup olarak nitelendirilen Romanlar, günlük yaşantılarını büyük oranda yevmiyeli güvencesiz işlerle kazanıyor.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Meltem Suat'ın haberine göre, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca bu dönemde intihar eden müzisyenler arasında Roman müzisyenler olduğunu ifade ederek pandeminin etkilerini şöyle anlatıyor: “Bize federasyon olarak sadece İstanbul’dan değil, ülkenin dört bir yanından yardım talebi geldi. Ama biz Roman Federasyonu olduğumuz için bir bütçemiz yok… Müzisyenler bu dönemde klarnetini sattı, darbukasını sattı. Bazı müzisyenler çek çekle çöp toplamaya başladı… Roman toplumu zaten yoksul bir toplumken, pandemi döneminde hükümetin yanlış politikaları yüzünden daha da yoksullaştı. Birçok Roman ailesi bu dönemde dağıldı. Bence hükümet bu anlamda vatandaşını daha çok düşünen politikalar uygulayabilirdi. Müzisyenlere yardım vereceğini açıkladığı zaman bazı kriterler koydu önüne. Mesela Youtube üzerinden video yayınlamak ve belli bir izlenme sayısına sahip olmak gibi bize tuhaf gelen kriterler koydu”. Karaca yardım dağıtımı için iktidar partisine üye olma şartı arandığını da iddia ediyor ve ekliyor: “Birçok arkadaşımız yardım alabilmek için AKP’ye üye olmak zorunda kaldı. Biz federasyon olarak Özcan Purçu aracılığıyla bu konuyu meclise getirdik ama hükümet kimseyi dinlemiyor. Herkese kulağını kapatmış. Biz kampanya yapmaya çalıştığımız zaman federasyonumuz 3 defa denetlemeye alındı. Hükümet şu anki dönemde bize ya kendi çözümünüzü bulun ya da ölün demeye getiriyor”.

Purçu: Roman müzisyenler pandemiye 20-0 yenik başladı”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da tıpkı Karaca gibi hükümet politikalarını eleştiriyor. “Roman kökenli müzisyenler pandemiye 20-0 yenik başladılar.” diyen Purçu, şöyle devam ediyor: “Senede bir defa vermiş olduğu yardım ile ne kadar idare edebilirler? Bu insanlar aç kaldılar, susuz kaldılar, kirayı ödeyemedikleri için evlerinden atıldılar. İntihar edenler oldu. Ben meclise iki defa bu dönemdeki müzisyenlerin sorunlarının araştırılması için önerge verdim. Maalesef ikisi de kabul edilmedi. Soru önergeleri verdim cevap alamadım. Müzisyenler kendi kaderiyle baş başa bırakıldı. Müzisyenlere ‘Yaşama, aç kal, öl!’ dediler. Müzisyenler de intihar etmek zorunda kaldı”.

İstanbul’da Roman nüfusunun yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan müzisyen Salih Ustaoğlu, pandemi sürecini “Ben çocukluğumdan beri müzisyenlik yapıyorum… Hem müzik dersi veriyorum hem de müzik aleti bakımı işiyle uğraşıyorum. Bu dönemde zorlandım, ailem de müzisyenlikle uğraşıyor, bu dönemi birbirimize destek olarak atlatmaya çalıştık.” diyerek anlatıyor. Ustaoğlu’nun kendisi gibi müzisyen olan amcası Samet Ustaoğlu ise, yerel yönetimden kısmen destek gördüklerini ifade ediyor. Kendisi de Roman kökenli olan belediye meclis üyesi Eyüp Dal, belediyenin pandemi döneminde yardım faaliyetleriyle müzisyenlere destek olmaya çalıştığını belirtiyor ve sokağa çıkma yasağı dönemlerinde evlerinden çıkmayanlar için düzenlenen sokak konserleri, sokak tiyatroları ve sokak şenlikleri gibi etkinliklerin Roman müzisyenler ile birlikte gerçekleştirildiğini, işlerini kaybeden veya çalışamayan Roman müzisyenlere çeşitli dönemlerde nakdi yardımlar yapıldığını, yardımların toplam 105 müzisyene ulaştırıldığını söylüyor.