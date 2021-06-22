CHP'li Özkan'dan Sayıştay Başkanı seçilen Metin Yener yorumu: Çifte maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesini eleştirerek, "Sayıştay'ın yeni başkanı çift maaşlı Metin Yener oldu. Çift maaş alan biri usulsüzlükleri nasıl tespit edecek?" dedi.

Özkan'ın paylaştığı gazete kupüründe Cumhurbaşkanlığı'nda Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapan Yener, TTNET ve Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı olarak iki ayrı maaş daha aldığı yazıyor.

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