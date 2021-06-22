“Çifte maaş alan biri usulsüzlükleri tespit edemez” diyerek adaylığına itiraz edilmişti; Sayıştay’ın yeni başkanı Yener kimdir?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, “Çifte maaş alan biri usulsüzlükleri tespit edemez” sözleriyle adaylığına itiraz ettiği Metin Yener, Sayıştay’ın yeni başkanı oldu. Metin Yener kimdir?

Yavuzyılmaz üç gün önce, Yener’in Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevinin yanı sıra iki ayrı yerden maaş aldığını belirterek, “Partili bir Cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapan, çifte maaş alan bu kişinin, AK Parti’nin yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini ve yaratılan kamu zararını tespit etmesini beklemek hayal olacaktır” dedi.

Yener’in Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile atandığını vurgulayan Deniz Yavuzyılmaz, “Kendisi aynı zamanda Türk Telekom’a ait bir alt şirket olan TTNET’in Yönetim Kurulu Başkanı, 2022 yılına kadar da bu görevi devam edecek. Aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı, çift görev, çift maaş, çift dikiş yoluna devam ediyor. Şimdi de Sayıştay Başkanlığına aday olmuş durumda. Çift maaş alan birinin Sayıştay Başkanı olması durumu oldukça sorunlu” sözleri ile Yener’in adaylığına tepki gösterdi.

Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı. Yener, daha önce Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, ardından da Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Yener, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü oldu. Yener, bir dönem de Türkiye Boks Federasyonu’nda asbaşkan olarak görev yaptı.

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