Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

TBMM Genel Kurulun da Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener Sayıştay 'ın yeni Başkanı seçildi.

Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı.

Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

Yener, daha önce Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, ardından da Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Yener, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü oldu.

Yener, bir dönem de Türkiye Boks Federasyonu’nda asbaşkan olarak görev yaptı.