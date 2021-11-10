CHP'li Özgür Özel: Fatmanur Altun, "feragat ettim" dediği THY maaşını almaya devam ediyormuş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, THY'den "huzur hakkı" aldığı tartışmaları sonrası "hakkından feragat ettiğini" söyleyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un THY'den maaş almaya devam ettiğini söyledi.

Mayıs 2018 tarihinden beri THY Yönetim Kurulu’nda görev alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun'un buradan üç ayda bir ikramiye ve huzur hakkı alması tartışma yaratmış, Altun, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim" açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından Fahrettin Altun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında açılan davada Fatmanur Altun'un bu ücreti almaya devam ettiği belirtildi. Bidebunu izle isimli Youtube kanalına konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatmanur Altun'un pandemi sürecinin ardından THY'den maaş almaya devam ettiğini söyledi.

Özel, dava sürecine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sorun bakalım bunlar nereden maaş alıyor diye mahkeme başvurduk. Fahrettin Altun’un hem İletişim Başkanlığı’ndan maaş aldığı, Borsa İstanbul’dan, hem diğer anonim şirketten maaş aldığı çıktı. Eşi, hem Marmara Üniversitesi’nden maaş alıyor, hem THY’den alıyor. Ama bunu çökertmek için geçen sana açıklama yapmışlardı. Demişlerdi ki; ‘Eşi maaştan feragat etti. ’

Yazımız üzerine mahkemeye resmi cevap geldi. Resmi, mühürlü, damgalı... İnanmayana gösteririz. Cevapta deniyor ki; ‘Geçen sene THY, pandemi sırasında uçuşlar yokken yönetim kurulu üyeleri belli bir süreliğine maaştan feragat kararı almıştır. 'Yanılmıyorsam 3 ya da 4 ay... O dönemde hanımefendi maaş almamış, o günden sonra maaş almaya devam etmiş. Ve şu an da maaşı yatıyormuş. Fahrettin iki, eşi de iki; etti dört maaş... ”

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