CHP'li Özgür Özel: Erken seçime hazırız, dünden razıyız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023'te yapılacak olan genel seçimlerin erkene alınmasına hazır olduklarını söylerken, "Dünden razıyız" dedi. Özel, bu seçimle geliştirilmiş parlamenter sistemin kurulacağını da iddia etti.

Özel, CHP'nin Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda düzenlediği Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Özel "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak Millet Meclisi'ni de o seçimler oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"CHP savaş meydanlarında kuruldu"

Özel CHP'nin herhangi bir parti olmadığını, cumhuriyetin ilanından önce savaş meydanlarında kurulduğunu söylerken şöyle konuştu:

"Bu parti öyle bir partidir ki seçimler olur, seçimler biter, en zor dönemlerde iktidara gelir, iktidarını yapar ve seçimlerle gider. Çünkü kültüründe tek adam rejiminden ülkeyi önce parlamentolu bir yönetime sonra parlamenter demokratik bir sisteme ve en nihayetinde çok partili demokratik parlamenter sisteme kavuşturmuştur. CHP'nin her kongresi, ibret niteliğinde, demokratik, barış içerisinde ve kardeşçe, kendisine güven, Türkiye'ye umut veren kongrelerdir."

HDP "Hodri meydan" demişti

HDP, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra gelen kayyım atamalarına karşı izleyeceği yol haritasını belirlemek için yaptığı toplantı sonrasında erken seçim çağrısı yapmıştı. HDP çağrısında, "Türkiye halklarının AKP-MHP sultasından kurtulması için ‘erken seçim' diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz" denilmişti.