CHP'li Özgür Özel'den istifa eden Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış yorumu: Süleyman Soylu'ya göre becerikli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” açıklaması nedeniyle eleştirilen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın istifasını hatırlatarak, "Süleyman Soylu'ya göre becerikli, en azından bu istifa etmeyi başardı, bir hafta debelendi başardı. Soylu istifayı da başaramadı" eleştirisinde bulundu.

Özel sözlerinin devamında da AKP iktidarını, "Biz Atatürk'ün düşmanını Atatürk'ün kurumuna atarken bunu kasten yapıyorsunuz liyakate bakmıyorsunuz dedik, sizin liyakat bakışınıza göre 'Darbecileri affedelim' diyen adamı atadınız, başınıza nasıl bela oldu Yaptıkları bütün atamalar benzerdir" diyerek eleştirmeye devam etti.

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından ortaya çıkan görüntülere ilişkin yapılan eleştirileri cumartesi günü reddeden ve "daha erken ilan edilseydi daha uzun süre izdiham olurdu" görüşünü öne süren Süleyman Soylu, 12 Nisan Pazar günü saat 21:25'te Twitter'daki hesabından İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Soylu'nun görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin olarak da eleştirilerde bulunan Özel, "Bir Fahrettin Altun düşünün ki sorumlu olduğu kuruma kendi lehine sansür yaptırıyor. Bu ülkede herkesi eleştirirsiniz ajans geçer bir tek Fahrettin Altun'da geçmez. O Fahrettin Altun açıklama yapıyor 4 ayımız kalmışmış. 4 ayımız kalmadı. Beş ayımız boşa geçti!"

"Yarın Meclis'i yarın tatile sokmak istiyorsa sosyal medya düzenlemesi ekime kalır" diyen Özel, "Sokmazsa gelecek hafta çalışmak durumunda kalır çünkü bizim bu tasarıyla ilgili uzlaşacak bir durumumuz yok" sözlerini kaydetti.