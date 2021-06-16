CHP’li Özel: Soma kararı, saray rejiminin başındaki kişinin kararı

CHP Grup Başkanvekili Soma davasında verilen karara tepki göstererek, "Soma kararı, saray rejiminin başındaki kişinin kararı" düşüncesini dile getirdi.

Soma davasını Akhisar'da izleyen Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan Türkiye’yi yöneten bu çete, kazanamayacak. Bu çetenin peşini bırakmayız. Söz veriyoruz Soma davası bir kez daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak!" ifadesini kullandı.

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