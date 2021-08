301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı davasında karar çıktı: Adalet aradık ama olmadı

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı davasında 7 yıl sonra karar açıklandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Madenci aileleri karara tepki gösterdi. Avukatlar ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi madenci yakınları duruşmanın yapılacağı salona yağmur altında yürüdü. Duruşmada madencilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan SEBGİS aracılığıyla katılırken diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Can Gürkan'a 20, iki mühendise 12.5 yıl hapis

7 yıl süren davada, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçundan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Karar okunduğu sırada madenci aileleri tepki gösterirken, avukatlar da sıralara vurdu. Polis ve madenci aileleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Madenci ailelerinden karara tepki: Adalet aradık ama olmadı

Soma katliamı davasında verilen kararın ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde yapılan açıklamada madenci aileleri karara tepki gösterdi. Bir madenci yakını, "Adalet arıyoruz. Göçmüş, çürümüş, kokuşmuş adaleti arıyoruz. Bir gün gelir mi? Ama gelmedi. Bizim tek derdimiz adaletti. Şimdi izleyenler diyecek ki 'neyin adaleti? Size paralar verildi, yardımlar yapıldı, Ak Parti'ye oy çıktı Soma'dan.' Ama biz sadece adalet aradık. Ölen 301 kişinin adaletini aradık. Çocuklarımızın adaletini aradık. Ama olmadı, başaramadık. Biz, bir daha 301'ler yaşanmasın diye uğraştık. En tepeden yargılanacaktı, Cumhurbaşkanı demişti kaza zamanı, 'en yakınım bile olsa tutuklanacak, cezasını çekecek' demişti. İşin ucu kendine dokunduğu zaman sustu" diye konuştu.

Özgür Özel: Bu dava bir daha görülecek, hesap soracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Yine beklenen oldu. Bu arkamdaki salonda bu aileler, ne yapılması gerekiyorsa, yaptı, şehitlerine sahip çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hukukçular, Çağdaş Hukukçular, Manisa Barosu’nun hukukçuları, hepsi üzerine düşeni yaptı. Gerçek gazeteciler üzerlerine düşeni yaptı, belki ana akım unuttu ama onlar unutmadı. 87 hafta gelip aynı koltukta oturduysak, Yargıtay’ın önünde, Anayasa Mahkemesi’nin önünde AİHM’in önünde bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu kararı alanların, bu kararın alınmasına katkı sunanların, altında imzası olanların, Yargıtay’daki çetenin, Saray'daki çetenin, bu çetinin bütün iş birlikçilerinin peşinde olacağız. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olanların kazanması düşünülemez. Size söz veriyoruz, bu dava bir daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak, bugün kaybettiğini düşünenler de ‘Oh be bu sefer adalet kazandı, biz kazandık’ diyecek. O gün gözü yaşlı annelere biz söz verdik. O sözü tutmak namus borcumuzdur. And olsun ki tutacağız, and olsun ki hesap soracağız" diye konuştu.

Soma katliamı davasında yargı süreci

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği, istinafın da onadığı kararı bozdu. Sanıkların "bilinçli taksirle öldürme" suçundan değil, 301 kez "olası kastla öldürme" ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bu sırada Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti. Üye değişikliğinden sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak'ta 12. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti. İtirazın ardından, 12. Ceza Dairesi, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan değil, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, 7 yıl sonra karar çıktı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan,"Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçundan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.