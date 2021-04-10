CHP'li Özel'den "laiklik" ilkesini hedef alan AKP'li Çamlı'ya yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, laiklik ilkesini hedef alan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya yanıt verirken, "Bir milletvekilinin laikliği tartışmaya açma cüretini kınıyor, laiklik ilkesine, Cumhuriyet devrimlerine ve çağdaşlaşma ülküsüne bağlı kalacağımızın altını çiziyoruz" dedi.

AKP'li Çamlı, "Laiklik İhdası" notuyla bir paylaşım yaparken, 10 Nisan 1928 günü Anayasa'dan çıkarılan "Devletin dini, İslam dinidir" maddesini hatırlatarak "Laiklik anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez. Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir" açıklamasını yaptı.

AKP'li Çamlı'nın sözlerine yanıt, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özel, "Laiklik ilkesinin Anayasaya girişine öncülük eden 1928 tarihli Anayasa değişikliğinin yıldönümünde; bir milletvekilinin laikliği tartışmaya açma cüretini kınıyor, laiklik ilkesine, Cumhuriyet devrimlerine ve çağdaşlaşma ülküsüne bağlı kalacağımızın altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’dan laiklik paylaşımı: Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir