CHP'li Özel'den Erdoğan'a "tersine beyin göçü" yanıtı: Ülkemizin değerlerini yurtdışına kaçırdın, şimdi hangi yüzle bu daveti yapıyorsun?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tersine beyin göçünü destekliyoruz; yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye davet ediyorum" sözlerine yanıt verirken, "Başta barış bildirisine imza atan akademisyenler olmak üzere, ülkemizin değerlerini yurtdışına kaçırdın, şimdi hangi yüzle bu daveti yapıyorsun?" diye sordu.

CHP'li Özgür Özel, "Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımaların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye’deki faaliyetlerine önem veriyoruz, tersine beyin göçünü destekliyoruz.Bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum" diyen Erdoğan'a yanıt verdi.

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Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan CHP'li Özel, şunları kaydetti: