T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Özel'den Erdoğan'a "tersine beyin göçü" yanıtı: Ülkemizin değerlerini yurtdışına kaçırdın, şimdi hangi yüzle bu daveti yapıyorsun?

16 Mart 2021 17:29

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tersine beyin göçünü destekliyoruz; yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye davet ediyorum" sözlerine yanıt verirken, "Başta barış bildirisine imza atan akademisyenler olmak üzere, ülkemizin değerlerini yurtdışına kaçırdın, şimdi hangi yüzle bu daveti yapıyorsun?" diye sordu. 

CHP'li Özgür Özel, "Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımaların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye’deki faaliyetlerine önem veriyoruz, tersine beyin göçünü destekliyoruz.Bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum" diyen Erdoğan'a yanıt verdi. 

TIKLAYIN - Erdoğan: Tersine beyin göçünü destekliyoruz

Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan CHP'li Özel, şunları kaydetti: 

"Bu ülkenin akademik özgürlüğünün altına dinamit yerleştiren bir genel başkan için fazla iddialı sözler...
 
Başta barış bildirisine imza atan akademisyenler olmak üzere, ülkemizin değerlerini yurtdışına kaçırdın, şimdi hangi yüzle bu daveti yapıyorsun."
 
özgür özelchperdoğanbeyin göçütersine beyin göçübarış akademisyenleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24