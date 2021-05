Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin Otomobili' projesi tüm hızıyla devam ediyor, ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı’nda konuştu.

"Ford Otosan 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor"

Erdoğan,"Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı, biz de bu plan için kendilerine her türlü desteği verdik. Ford Otosan Türkiye'deki otomotiv üretimi ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor. Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak. Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. " dedi.

"Herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklarda üretim yapan tüm yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye’de yatırım yapan yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uyguladığımız girişimci dostu politikalar bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yatırımcılar arasındaki yerli-yabancı ayrımını ortadan kaldırarak herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduk.

Firmalarımıza gereken her türlü teşviki sağladık. Yeni ortaklıkların, iş birliklerinin kurulmasına vesile olduk. Firmalarımızın sorunlarının çözülmesi için çaba harcadık. Hamdolsun meyvelerini her alanda fazlasıyla topladık. Daha 10-15 yıl öncesine kadar sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde “Türk malı” ürünler kullanılıyor. Geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her yıl rekor kırıyor. Ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri, nitelikli iş gücü ve kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımları teşvik ediyor.

"Türkiye’nin Otomobili' projesinden ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz"

Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Türkiye’nin Otomobili tüm hızıyla devam ediyor, ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz.

Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.

"Tersine beyin göçünü destekliyoruz"

"Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımaların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye’deki faaliyetlerine önem veriyoruz, tersine beyin göçünü destekliyoruz.Bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum.

Türkiye’yi küresel rekabette bir üst lige taşıyacak bu yatırımın şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."