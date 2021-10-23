CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya Boğaziçi Üniversitesi tepkisi: Bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!

CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nde 45 öğrencinin gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!'' sözleriyle tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 45 öğrenciden 43'ü emniyetten serbest bırakıldı. 2 öğrencinin ise savcılığa sevk edildiği açıklandı

Öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel, şu ifadeleri kullandı:

''Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum. Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!''

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