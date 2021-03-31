CHP'li Onursal Adıgüzel, AKP kongrelerinin ardından partide Koronavirüs'e yakalananların listesini paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP kongreleri nedeniyle parti içerisinde çıkan pozitif vakaları açıkladı.

Adıgüzel, "Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan bir çok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz @drfahrettinkoca" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel'in paylaşımına göre, AKP kongresinin ardından virüse yakalandığını duyuran partililer şöyle:

“AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve eşi, AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Erenler ve eşi, Eski AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AKP Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AKP Eleşkirt Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Dırbo, AKP Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram, Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AKP Bolu İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş, AKP Aybastı İlçe Başkanı Fazlı Eren'in, AKP Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, AKP Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul.”