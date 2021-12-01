CHP'li Nazlıaka'dan kadınların eşit temsilini öngören yasanın reddedilmesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, siyasette kadınların eşit temsil edilmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu’na sunulan yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Nazlıaka, "Kim eşitlikten yana kim değil, çok net gördük. Sanmasınlar ki eşitlik mücadelemizden vazgeçeceğiz! Ne bir eksik, ne bir fazla Meclis’te eşit temsil için mücadelemiz sürecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzasını attığı "Kadınların temsil oranlarının artırılması" amacıyla hazırladıkları kanun teklifini 8 Mart 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunduklarını hatırlatan Nazlıaka, şunları kaydetti: "Partimiz, kadınların karar organlarında seçilme şansının kısıtlı olduğu farkındalığıyla hareket ederek, ‘Türkiye’yi özgür kadınlar ülkesi haline getirme’ amacıyla yola çıktı. Hazırladığımız teklifte ‘denklik’ ve ‘fermuar sistemi’ düzenlemeleriyle genel ve yerel seçimlerde aday listelerinin yarısında kadınların yer almasının sağlanmasını amaçladık.



Dün teklifimiz Genel Kurul’da görüşülmeden önce tüm kadınları ve kadın örgütlerini süreci takip etmeye ve siyasi partileri de bu yasaya destek vermeye davet ettik. Sosyal medya üzerinden #MeclisteEşitTemsilİstiyoruz etiketiyle kampanya başlattık. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak mücadeleyi büyütmek amacıyla Ankara İl Kadın Kollarımız, 29 Ekim Kadınları Derneği, EŞİK Platformu Bileşenleri ve KA.DER temsilcileri ile birlikte Meclis’e gittik. Görüşmeleri Genel Kurul’da takip ettik."

"Kadınlar adına utandım"

Genel Kurul’da CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin önerge üzerine söz aldığını hatırlatan Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı: "Böke’nin konuşması AKP sıralarından gelen itirazlarla bastırılmaya çalışıldı, özellikle kadın milletvekilleri tepki gösterdi.



AKP iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmadığını biliyoruz ama kadınların, kadın erkek eşitliğine yüksek sesle itiraz etmesine tanıklık ederken onlar adına utandım. Bu ülkenin yarısını kadınlar oluştururken kadın kimliğinin yok sayılmasını nasıl isterler? Kadın kimliğini yok sayan AKP’li kadın milletvekilleri eşitlikten yana olmadıklarını ispat ettiler.

"Mücadelemiz sürecek"

Kadın erkek eşitliği, çağdaş ve demokratik bir toplum olmanın en önemli belirleyicisidir. Kadın erkek eşitliği, temel bir haktır. Kadınlar ve erkekler, toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmalıdır. Biz bu bilinçle hareket edeceğiz ve mutlaka bu topraklarda kadın erkek eşitliğini sağlayacağız.



Çünkü biz şunu çok net biliyoruz, hiçbirimiz ama hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Bu mücadeleyi büyüttükçe, derinleştirdikçe ve genişlettikçe mutlaka başaracağımızın farkındayız. Partimiz iktidar yürüyüşünde bu duruştan asla ödün vermeyecektir. Kadınların hayatın her alanında eşit temsile sahip olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu’nda siyasette eşit temsiliyet hakkını düzenleyen kanun teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.