CHP'li Murat Emir: Sinovac'ın Türkiye Distribütörü Keymen İlaç 12 milyon dolar harcamayı açıklamalı

Sinovac'ın Türkiye Distribütörü Keymen İlaç Anonim Şirketi'nin sahibi Cantürk Alagöz’ün dava açacağını söylediği CHP’li Murat Emir, “12 milyon dolar, masrafa harcandıysa Keymen İlaç’tan beklenen, harcamayı kamuoyu ile paylaşılması” açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Emir, "Sinovac, 1 milyon dozun teminat mektubu gerekliliğini karşılayabilmek amacıyla bedelsiz verildiğini söylemişti. Alagöz, 12 milyon doların, teminat vermiş olmakla birlikte masraflar için de kullanıldığını söylüyor. Bu çelişki giderilmeli. 12 milyon dolar, masrafa harcandıysa Keymen'den beklenen, harcamayı kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Bizim görevimiz, aşının maliyetini ve aracıların ne kadar kazandığını sormaktır." ifadesini kullandı.

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