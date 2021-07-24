CHP'li milletvekillerinden Erdoğan’a tepki: Almanya, sel mağdurlarına 400 milyon Euro acil destek verirken, bizde bir lütufmuş gibi çay atılıyor

CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Kani Beko, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin da kaybolduğu Rize'deki sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtmasına tepki gösterdi.

Evrensel gazetesinden Ramis Sağlam'ın haberine göre; CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Alışkanlık haline getirdikleri bu görüntüleri izlerken, ‘Başkası adına utanmak’ deyimini sonuna kadar hissediyoruz. En kötü kara mizah sahnelerinde dahi görülmemesi gereken bir davranışı gayet normal şekilde sergileyebiliyorlar. Üzücü olan sıradanlaştırdıkları bu olağanüstü durumun farkında olmamalarıdır” dedi.

Almanya’daki sel mağdurlarına yapılan desteği hatırlatan Bakan, “Almanya, sel mağdurlarına 400 milyon Euro acil destek verirken, bizde ise bir lütufmuş gibi çay atılıyor” diye konuştu.

Ortaya çıkan görüntülerin kabul edilebilir olmadığını söyleyen CHP’li Kani Beko ise, “Hükümet yetkililerinden ve Saray’dan acilen gerekli tedbirleri almasını beklerken, Erdoğan’ın afet bölgesinde hiçbir şey yokmuş gibi çay dağıtması ve oluşan felaket nedeniyle adeta yurttaşları suçluyor olması gerçeklikten ne kadar kopuk olduklarının bir göstergesidir. Sel sularına kapılıp boğulmaktan zar zor kurtulmuşken, selden eviniz arabanız, eşyanız zarar görmüşken beklentiniz; sosyal devletin size hızlıca yardım elini uzatmasıdır” dedi.

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