Erdoğan: Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize'de yaptığı açıklamada, "Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, selden etkilenenler yerler için TOKİ ile birlikte proje başlattıklarını kira, taşınma ve diğer ihtiyaçları için de yardımların yapılmaya başlandığını da duyurdu.

Erdoğan, "Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projelerimize her alanda ortaya koyduğumuz özgün çalışmalarla Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıktık. Bugün vicdan sahibi herkes Türkiye’nin şehirleşme ve altyapılarındaki başarılarını takdir ediyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Güneysu ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti. Erdoğan'a eşlik eden isimler Cumhurbaşkanlığı otobüsünde teker teker anons edildi ve kalabalığı selamladı. Erdoğan, konuşmasının ardından çay dağıttı.

"Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz"

Erdoğan, "Bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz, aynı zamanda cuma. Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Arhavi'de maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rizemiz genelinde ciddi tahribata yol açtı. Bu afet su baskınlarına, sele ve heyelana sebep oldu. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken, 5 vatandaşımız yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızdan 6'sının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 2'si için yoğun gayret gösteriliyor. Yaralılarımızın hepsinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Arhavi'de can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır"

Murgul'da kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Bakanlarımız hemen bölgeye geldi. AFAD, UMKE ekiplerimizi ilimize sevk edildi. 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, haberleşmede herhangi bir sıkıntı yoktur.

"Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi"

Selden zarar gören kardeşlerimize kira, taşınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimizi tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz.

TOKİ Başkanlığı’yla selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk olarak 550 konut inşa edeceğiz, 50 adet köy evi yapacağız. 5 adet çay evi yapma kararı aldık.

"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin konutları nasıl bir güzellik arz ediyorsa diğerlerini de öyle yapacağız"

Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin konutları nasıl bir güzellik arz ediyorsa diğerlerini de öyle yapacağız.

Bizden önce belki de yüzyıllar içinde yaşanabilecek değişimleri biz 10-15 yıl gibi kısa bir sürede şimdi tecrübe ediyoruz. Bir de buna insanın tamahkarlığının, hırsının, plan ve programsızlığının sonucu olan iş ve fiilleri eklediğinizde sorunun boyutu büyüyor. Bu tür durumlarda insan bilerek ya da bilmeyerek çoğu zaman kendi felaketini bizzat kendi eliyle hazırlıyor.

"Tabiatla uyum içinde bir hayatı inşa etmek yerine ona tahakküm edilmeye çalışıldığında bedelini tüm canlılar ödüyor"

Tabiatla uyum içinde bir hayatı inşa etmek yerine ona tahakküm edilmeye çalışıldığında bunun bedelini insanın yanı sıra tüm canlılar ödüyor. Dünyaya şöyle bir göz attığınızda ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden tam manasıyla koruyamadığını görüyoruz.

Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Son 19 yılda pek çok müspet adım attık.

"Ne olur yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın"

TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin çarpık yapılaşmadan kaynaklı kronik sorunlarını en aza indirmeye çalıştık. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın. O binalar her an kaymayla karşı karşıya kalıyor.

Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, sahillerimizin, dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Millet bahçeleri gibi yenilikçi projelerimizle insanlarımıza şehir içinde adeta vahalar oluşturduk.

"Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıktık"

Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projelerimize her alanda ortaya koyduğumuz özgün çalışmalarla Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıktık. Bugün vicdan sahibi herkes Türkiye’nin şehirleşme ve altyapılarındaki başarılarını takdir ediyor.

Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın vatandaşımız artık devletini hemen yanında buluyor. Bir evladınız olarak sizlerden devletimizin burada yürüteceği çalışmalara destek vermenizi bekliyorum. Siz bu projelere sahip çıkarsanız, bir daha benzer acılar yaşama ihtimalimiz de azalacaktır. Rize'nin ve Güneysu'nun her konuda olduğu gibi burada da örnek bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. "