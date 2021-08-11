CHP'li Lale Karabıyık: İstanbul'daki ilkokul öğrencilerinin yüzde 73'ü EBA’daki derslere hiç katılmadı

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'a İstanbul'da öğrencilerle ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu paylaştı. Araştırma kapsamında görüşleri alınan ilkokul öğrencilerinin yüzde 73,6’sı, lise öğrencilerinin ise yüzde 59,3’ü EBA’daki derslere hiç katılmadığını belirtti.

İstanbul’da 2 bin öğrenci ve bin ebeveyn ile yapılan araştırmaya göre her 10 ilkokul öğrencisinden 7’si, her 10 lise öğrencisinden ise 6’sı EBA üzerinden verilen derslere katılmadığını ifade etti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, derslere katılan öğrencilere, “Derslerin anlaşılır ve faydalı” olup olmadığı da soruldu. EBA’daki derslere katılan öğrencilerin yüzde 72,3’ü EBA’daki derslerin anlaşılır, faydalı ve eğlenceli bulmadığını söyledi. EBA üzerinden verilen derslere öğrencilerin ağırlıklı olarak cep telefonlarıyla bağlandığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Okul özlenmedi

İlkokul öğrencilerinin yüzde 26’sı, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 53’ü internete bağlanamama sorunu yaşadı. Uzaktan eğitimde verilen ödevlerin yapmadığını belirten öğrencilerin oranı ise ilkokulda yüzde 83,7, ortaöğretimde ise yüzde 64,6 oldu.

Araştırmanın öğrencilerin okulu özleyip özlemediklerine ilişkin bölümünde de dikkat çeken veriler yer aldı. Buna göre, ilkokul öğrencilerinin yüzde 94,5’i, lise öğrencilerinin de yüzde 46’sı okulunu özlemediğini anlattı.