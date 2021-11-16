CHP’li Kuşoğlu'ndan hükümete 'S-400' eleştirisi: Devlet aklı kullanılmıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 bütçe görüşmelerinde Rusya’dan alınan ancak kullanılamayan S-400 hava savunma sistemini hatırlatarak "2,5 milyar dolar ödediğimiz -ki parasının önemi yoktur, çok önemli görmüyorum parasını- bu silah sistemini birkaç yıldan beri henüz kuramadık, kurmadık, kurdurmadılar ve kullanamıyoruz. Türkiye gibi bir ülkenin savaş uçağı ihtiyacı had safhada, tank ihtiyacı yine aynı şekilde. Yani bizim çok daha fazla güçlü olmamız lazım. Demek ki bu politikalarla ilgili olarak bazı yanlışlar yapılıyor, devlet aklı kullanılmıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı kesin hesap ve 2022 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyonda söz alan Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Ekonomide nasıl bir sıkıntı varsa benzeri bir durum Milli Savunma Bakanlığı'nda da var"

"Bugün ekonomide nasıl bir sıkıntı varsa benzeri bir durum Milli Savunma Bakanlığı'nda da var. Biliyorsunuz, en son Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görüşmüştük burada cuma günü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ve Merkez Bankası’nı, kamu mali kurumlarını, ekonomi kurumlarını hep beraber burada görüştüğümüzde şu ortaya çıkmıştı: Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası'nın bu kur politikasını benimsemediğini açıkça belirtmişti. ‘İhracata yönelik, ihracatı artırmaya yönelik, kuru artırma politikamız yoktur’ demişti açıkça ve sorulduğunda da çok net olarak ‘Faiz bir sonuçtur, sebep değildir’ demişti. Yani Cumhurbaşkanlığı’ndan ifade edilen politikalar ile Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın politikaları arasında bir farklılık olduğu net olarak ortaya çıkmıştı. Benzeri bir durumu ben burada görüyorum maalesef. Burada da ilgili bakanlıklarımıza sorulmadan, devlet aklıyla iş yapılmadan ortaya konan bazı politikalar var. Bunlardan bir tanesi S-400. S-400 meselesi çok önemli Türkiye için, maalesef çok çok önemli oldu. S-4 00’e ihtiyacımız vardı, Türkiye'nin bir savunma füze ihtiyacı vardı, bununla ilgili olarak da uğraşıldı. Önce Çin'den alınacaktı, Sayın İsmet Yılmaz'dı Milli Savunma Bakanı, hatta ben burada kendisine sorduğumda ‘Muhakkak alacağız, her türlü görüşmeyi yaptık, hiçbir problem yoktur, alacağız’ demişti ancak gerçekleşmedi. Biliyorsunuz, Ruslardan aldık S-400’ü. Ancak bu, bizim tarafımızdan da eleştirilmeyen bir adımdı, önemli bir adımdı çünkü sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri karşısında, NATO karşısında ihtiyacımız olan bir silah sistemini tedarik ediyorduk. Bizim de muhalefet olarak desteklememiz gerekiyordu ve destekledik de. Eleştirmedik en azından konuyu, eleştirmedik, siyasi malzeme konusu da yapmadık. Ancak gelinen noktada bugün 2,5 milyar dolar ödediğimiz -ki parasının önemi yoktur, çok önemli görmüyorum parasını- bu silah sistemini birkaç yıldan beri henüz kuramadık, kurmadık, kurdurmadılar ve kullanamıyoruz. Peki bunu yapamayacak idiysek neden yaptık biz bunu? Bu S-400 alımını bir devlet aklıyla yapmadık mı? Devlet aklıyla olmadı mı bu?

Bugün S-400 meselesi, dünya arenasında maalesef Türkiye için, bir anlamda, mahcubiyet projesi olmuştur, maalesef bir mahcubiyet projesi haline gelmiştir S-400. Parasını -2,5 milyar dolar gibi çok büyük bir meblağ - ödüyorsunuz, alıyorsunuz, kurduramıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Bu, bir milli duruştu, biz de o nedenle desteklemiştik, yanında olmuştuk ama büyük sıkıntılar getirdi. Hatta sadece 2,5 milyar dolara mal olmadı, bir de F-35’ten olduk; F-35 gibi önemli bir silah sisteminden olduk. Hatta sadece F-35’ten olmadık, F-35’lerin parasını -1,4 milyar- ödediğimiz kısmının haricin de bir de F-35 üretim sistemine dahildik, o sistemden olduk. Ne kadar doğrudur bilmiyorum Sayın Bakanım ama F-35 üretim sisteminin yıllar içerisinde bize getireceği ihracat rakamının 12 milyar dolar olduğu söyleniyor."

Kuşoğlu'nun konuşması sırasında Milli Savunma Bakanı Akar, 11 milyar diyerek düzeltme yaptı.

"AK Parti döneminde tek bir savaş uçağı alabilmiş değiliz"

Kuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"11 milyar dolarlık bir ihracattan da olmuş olduk. 2,5 milyar dolar S-400’ün maliyeti var, F-35 için 1,4 milyar dolar ödedik. Bunların farklı maliyetleri de var yani çok önemli bir sıkıntı da getirmiş vaziyette. Ancak dediğim gibi, parasal boyutundan daha önemlisi de yani bu 15-16 milyar doların ötesinde bir de mahcubiyet söz konusu olduğu Türkiye için, bu üzüntü vericidir.

Hava Kuvvetleri açısından, savaş uçağı açısından sıkıntılıyız. Savaş uçakları çok önemli bir güçtür. Biliyorsunuz, bu Global Firepower Strength Ranking’de, 2021’de de geçen yıl olduğu gibi 11’inci sıradayız. Şimdi 11’inci sıradayız, iki seneden beri yani geriliyoruz. Bu durum devam ederse, uçak tedariki yapamazsak ki biz yirmi yıldan beri savaş uçağı alamadık, yani AK Parti döneminde tek bir savaş uçağı alabilmiş değiliz. Tank da çok az miktarda aldık, yani 15-20 tank aldığımızı hatırlıyorum bu dönemde.”

Akar’ın sunumundaki “Dünyada yeni bir dönem başlıyor, güvenlik ortamı yeniden şekilleniyor, güç dengeleri, aktörler ve roller sürekli değişiyor” sözlerini hatırlatan Kuşoğlu, “Şimdi, böyle kritik bir ortamda Türkiye’nin, Türkiye gibi bir ülkenin savaş uçağı ihtiyacı had safhada, tank ihtiyacı yine aynı şekilde. Yani bizim çok daha fazla güçlü olmamız lazım. Demek ki bu politikalarla ilgili olarak bazı yanlışlar yapılıyor, devlet aklı kullanılmıyor” dedi.

“Çok düşük bir rakam, S-400'de olduğu gibi hatalar yapmamamız lazım”

Kuşoğlu, MSB’nin bütçesine ilişkin de şunları söyledi:

“Sayın Bakan’ım, biraz önce ifade ettiniz. 80 milyar liralık bir bütçeniz var, yüzde 30’luk da bir artış söz konusu. Gerçekten Türkiye, kaynakları kısıtlı bir ülke, bu şartlar altında çok büyük bir para ayırıyor, önemli bir meblağdır bu. Geçen yıla göre de yüzde 31’lik bir artış söz konusu ama 80 milyar lira dediğimiz rakam, şu andaki kurla 8 milyar dolar Sayın Bakan’ım. Yani çok önemli bir meblağ değil biliyorsunuz, yani ilk sıralarda yer alanların savunma bütçelerini dikkate aldığımızda maalesef çok düşük bir rakam. Onun için, çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım, çok bilinçli politikalar izlememiz lazım. S-400'de olduğu gibi hatalar yapmamamız lazım.” (ANKA)