CHP'li Kuşoğlu'ndan 'Ekonomiyi kurtardık' diyen Bakan Nebati'ye: Gerçek enflasyon yüzde 120; neyi kurtardınız?

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda "Faiz ve kur odağında, sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sosyal medya hesabından Türkiye'nin bazı ekonomik göstergelerini sayarak "Neyi kurtardınız?" diye sordu.

Kuşoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Bakan Nebati, 'Türkiye ekonomisini kurtardık, Elhamdulillah' demiş. Peki, 4 milyon resmi 8 milyon işsiz ne oldu? Peki, bu hafta 8,7 ile dolar borcu almadık mı? Peki, resmi 54 gerçekte 120 enflasyon ne oldu? Peki, Türkiye’nin CDS’leri 600’lere yaklaşık değil mi? Neyi kurtardınız?"

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