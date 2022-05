Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KDV'de sadeleştirme çalışmaları sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini hatırlatarak, "KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Faiz ve kur odağında, sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" diyen Bakan Nebati, "Yurt dışına ülkemizi şikâyet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin; bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için; bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin; temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda konuşan Bakan nebati sözlerine, "Sizler ülkemizin sanayi ve ticaretin gelişmesinde önemli roller üstleniyor ekonomimizi güçlendirmek için önemli görevler ifa ediyorsunuz. Bunu yaparken de bir teşekkür için değil vatanınız için geleceğiniz için bu işleri yapıyorsunuz. Ama ben söyleyeyim bir teşekkürü fazlasıyla hak ediyorsunuz. Özel sektör temsilcileri ve sizler gibi STK’lar ile kanun çeşitli platformlarında bir araya gelerek istişarelerde bulunmasına çok ama çok önem veriyoruz. Görüş ve önerileriniz önemli. Sorunlarınıza ve taleplerinize birlikte çözüm üretebilmek bizim için çok değerli. Ayağımızın tozuyla Londra’dan geldik. Geçen önce Fransa’da Mipim fuarına geçtik. Çok değerli Çevre Bakanımız Murat Kurum Beyle birtakım istişareler ve fuar alanını ziyaret ederek fon ve yatırımcıların temsilcileriyle de kahvaltılı bir programda bir araya geldik. Türkiye tam bir ilgili alanı. Tüm merceklerin altına alındığı birinci sıradaki ülke Türkiye, unu hissettiriyorlar. Adeta fuarın gözde ülkelerinden biriydi. Salgının son günlerine doğru giderken Türkiye yöne öncü konumda hareket ederek önemli bir paydaş olmuştu" diyerek başladı.

Bakan Nebati şöyle devam etti:

"Yurt dışına ülkemizi şikâyet etmek için gitmiyoruz"

"Sonra Londra’ya yeşil yatırımlarla ilgili bir toplantıya gittik. Londra’da bu toplantıyı birleşik krallıkla beraber ilgili bakanlarla birlikte gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçti Sonrasında yatırımcılar ve fon yöneticileriyle 2 ay önce görüştüğüm Londra ziyaretimde görüştüğüm kişilerle tekrar görüşemediklerimizle de ilk kez olmak üzere görüşmelerde bulundum. Çok verimliydi. Biz yurt dışına çıkarken TC devletinin gücü, bayrağımızın gücü ve var olduğumuz coğrafyanın bir temsilcisi olarak dik bir şekilde alnımız açık ve duruşumuzla gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, ulusal çıkarlarımızın doğrultusunda mesajlar veriyor, çıkarlarımız doğrultusunda gelebilecek her türlü yatırım için de başta bürokratik engeller olmak üzere her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Yurt dışına ülkemizi şikâyet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin; bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için; bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin; temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımıza halel getirmeyecek şekilde her türlü özveride bulunacağımızı ve sizlerle birlikte iş birliği yapacağımızı söylemek için gidiyoruz. Çünkü biz bu ülkeye, bu ülkenin topraklarına inanarak gidiyoruz. Gittiğimizde 20 yıllık iktidarın başarılarıyla ve 20 yıldır bu ülkeye güçlü liderlik yapan sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderleriyle gidiyoruz. Gittiğimizde bu ülkenin taraflar arasındaki her türlü zorlukların giderilmesinde nasıl özgün ve özgür bir şekilde hareket ettiğini gösteren bir ülkenin temsilcisi olarak gidiyoruz. Hiç merak etmeyin bu ülke güçlü bir ülke. Bu ülkeye güveniyorlar. Şeffafız, açık sözlüyüz, inançlıyız, kararlıyız. Sorunlarımızı biliyoruz. Sorunlarımızın üstesinden gelecek her türlü enstrümanı uygun bir zamanda kullanabileceğimizi ve adımlarımızı da buna göre atacağımızı bilerek gidiyoruz. Bu ülkeye güvenin."

''Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız''

Öte yandan ''Pandemi öncesi duruma doğru hızla gidiyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hedeflerimize ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz" diyen Nebati, "Potansiyelimizin farkındayız, fırsatları takip ediyoruz. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Türk ekonomisini üretim odaklı olarak ileriye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonla mücadele ediyoruz"

Enflasyonla mücadeleye de değinen Nebati, "Enflasyonla mücadele ediyoruz. Petrol fiyatları yükseldi, enflasyona olumsuz etki yapıyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz" dedi.

"Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş insanı olmak o kadar tatlı ki"

"Ekonomi sadece rakam değil, beklentilerdir, umuttur, geleceği görebilmedir. Yaptığınız işe inanmak demektir. Ülkenize, topraklarına, bayrağınıza inanmak demektir. Çocuklarınıza çok iyi bir gelecek bırakacağım umudunu taşımak demektir. Geçmişin sıkıntılarını sürekli paylaşmak demek değildir, geleceğin umutlarını, güzelliklerini, vücudunuzun her alanında sadece gözlerinde değil hücrelerinde hissedecek enerji ile tanımlarsınız. Sabah uyandığınız zaman ben iyi ki bu ülkede doğmuşum demek, işinize giderken iyi ki bu yollardan geçiyorum demek, hangi işi yapıyor olursanız olun bugün ürettim ve geleceğe umutla bakıyorum demektir" diyen Nebati, "Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş insanı olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. 40-50 yılda dönüşümünü bekleyen ülkelerin yanından 8-10 yılda işin dönüşümünü bekleyen bir insanı olmak demek ne demek ya. Hayatımız zorluk geldi. Zorluklar üstesinden gelecek iradenin nasıl olduğunu göstermek içindir, pes etmek için değildir ya. Biz zorluklara karşı pes edeceksek niye buradayız. Hayat denen şey zorluklarla mücadele edebilmektir. Birilerinin olumsuz havalarıyla hareket etmek değil ya. Onlar aynaya baksınlar kendilerini yiyip bitişinler" sözlerini kaydetti.