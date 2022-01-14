CHP'li Kılıç: Urla'nın zeytinliklerle kaplı bölgesinin katledilmesine izin vermeyeceğiz

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cantürk İnşaat firmasının İzmir’in Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi'nde 'Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi' için ikinci kez ÇED başvurusu yapmasını TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, başvurunun ikinci kez reddedilmesi için çağrı yapan Kılıç, "Güzel Urlamız’ın zeytinliklerle kaplı bölgesinin katledilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'in Urla ilçesinde yapımı için ÇED süreci başlatılan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

2021'nin Haziran ayında yaptığı başvurusu reddedilen Cantürk İnşaat firmasının, 70,41 hektarlık ruhsat alanının 25,09 hektarlık bölümünde yıllık 800 bin ton kapasiteli kalker tesisi kurmayı planladığını anımsatan Kılıç, "Ocağın açılmak istendiği alan 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı. Ayrıca 1. derece arkeolojik sit alanına ise 10 metre mesafede ve orman alanı statüsünde" dedi.

"Başvuruya ‘ÇED olumsuz’ raporu verilsin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na proje başvurusunun reddedilmesi için çağrı yapan Kılıç yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Firmanın ilk başvurusuna, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin raporu doğrultusunda olumsuz yanıt verilmişti. Buna rağmen ikinci kez başvuru yapıyorlar. Anlaşılan o ki; şirket, güzel Urlamız'ın zeytinliklerle kaplı bu yöresini katletmekte kararlı. Biz CHP ve İzmirliler olarak buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. İzmirimiz tarihi ve coğrafyası ile ülkemizin en güzel şehirlerinden birisidir. İlimizin birçok yerindeki özellikle denize yakın, çok değerli araziler de her zaman rant odaklı şirketlerin hedefi olmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, bakana ve bakanlık yetkililerine çağrımız şudur; eğer bakanlığın da isminde yer aldığı gibi ülkemizin, İzmirimiz'in ‘çevre ve iklimini’ düşünüyorlarsa, daha önce olduğu gibi bu başvuruya da ‘ÇED olumsuz’ raporu versinler."

"Olumsuz etki olmayacağı açıklaması gerçeği yansıtmıyor"

Sevda Erdan Kılıç, faaliyet alanında patlayıcı madde olarak, 'ANFO' olarak bilinen amonyum nitrat ve motorin karışımından oluşan madde kullanılmasının planlandığını belirterek, "Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek üretim patlamaları sonucu oluşan yer sarsıntısının (çevresel titreşim seviyesi), sahanın yakınında 1. derece arkeolojik sit alanı bölgesine hiçbir olumsuz etkisi olmayacağı açıklaması gerçeği yansıtmıyor" dedi. (ANKA)