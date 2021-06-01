CHP'li Kaya, imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu: Bu hakareti asla gençlerimize aşılayamayacaksınız

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ayasofya Camisi’nde düzenlenen bir programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaya, “Mustafa Demirkan bunları söylerken onu dinleyenler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin koltuğunda oturanlar… Hiç mi utanmadınız? Hiç mi sıkılmadınız? Bu hakareti asla gençlerimize aşılayamayacaksınız. ” şeklinde tepki gösterdi.

Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Kaya, şunları söyledi:

"Herkes haddini bilecek"

“Bugün, burada Cumhuriyeti kuran, bu toprakları bize armağan eden ve gelecek nesillerin özgürlüğü için binlerce şehit vermiş Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden, toplumu kin ve öfkeye teşvik eden bir zatın açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya geldik. Biz Ankara’da, Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapan yerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine çağrı yapıyoruz. Hiç kimse halkı kin ve nefrete teşvik edemez. Herkes haddini bilecek."

"Onu dinleyenler hiç mi utanmadınız"

"Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kimse hakaret edemez. Mustafa Demirkan, sen kimsin? Görevin nedir? Ayasofya’ya ibadet için mi gitti? Yoksa toplumu kin ve nefrete sürüklemek için mi gittin? Mustafa Demirkan bunları söylerken onu dinleyenler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin koltuğunda oturanlar… Hiç mi utanmadınız? Hiç mi sıkılmadınız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı ne siz o makamlarda oturabilirdiniz ne de Ayasofya’da ibadet yapabilirdiniz. Eğer göklerde bayrak dalgalanıyorsa eğer ezan da susmuyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edemez. Bu hakareti asla gençlerimize aşılayamayacaksınız. Bir de şunu yapıyorsunuz. Bu törende katılan çocuklara, 430 sayılı Öğretim Birliği Yasası’nı çiğnemek suretiyle uygulamaya konulan, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini kapsam içine aldınız. 4+4+4 ile Cumhuriyetin temellerine dinamit koymak için eğitimi içinden çıkılmaz hale getirdiniz. Şimdi de çocuklarımızı bu karanlık düşüncenize alet ediyorsunuz."