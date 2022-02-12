CHP'li Kaya'dan baraj puan uygulamasının kaldırılmasına tepki: Bu uygulama üniversiteyi ticarethane, öğrenciyi müşteri gören bir uygulamadır

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, üniversite sınavlarında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kaya, “Daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavlarında baraj uygulamasının kaldırılmasını istemiş ve AKP tarafından baraj puanları aşağı çekilmişti. Şimdi ise Yükseköğretim Kurumu (YÖK) üniversite sınavlarında baraj puan uygulamasını kaldırdı” dedi.

Yıldırım Kaya, eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dünya başarı sıralamasına giren üniversitemiz yok!"

"Yaparsa AKP yapar dediler! Hayaldi gerçek oldu! Artık üniversite sınavlarında sıfır çeken öğrenciler de üniversiteye girebilecek. Ne büyük başarı değil mi?

Bir zamanlar Türkiye'den de dünya sıralamasında 500 üniversite arasına giren üniversitelerimiz vardı. Şimdi üniversite sayımız 215, öğrenci sayımız 8.4 milyon… Ancak dünya başarı sıralamasına giren üniversitemiz yok! Ne var peki? Sıfır çeken öğrencilerin üniversiteye girmesiyle övünen bir iktidar var! Ne var peki? 3 üniversiteden birini yöneten rektörlerin bilimsel yayını sıfır!

Başka ne var? 72 üniversitemizi bilimsel yayınlarına hiçbir atıf yapılmayan rektörler yönetiyor! Dünya bizi kıskanıyor ama elde var sıfır!"

"Vakıf üniversitelerine öğrenci kazandırma projesidir"

“Bu uygulama üniversiteyi ticarethane, öğrenciyi müşteri gören bir uygulamadır” diyen Kaya, “Bu uygulama, vakıf (özel) üniversitelerine öğrenci kazandırma projesidir. Bu uygulamanın altında yatan düşünce, seçim yatırımıdır! Ancak ‘Z’ kuşağı buna kanmaz!” ifadelerini kullandı.