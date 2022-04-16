CHP'li Kaya: Ant olsun ki Köy Enstitülerini yeniden restore edeceğiz

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ant olsun ki bu Köy Enstitüleri fiziki koşullarına tarihi bir eser, yeniden restore edeceğiz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti, 82. kuruluş yıl dönümünde Türkiye’nin 21 farklı şehrindeki köy enstitüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulunmak amacıyla başlatılan programın ilkini yaptı.

Heyet ardından Tepebaşı Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından, Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Yönetmenliğini Çağatay Taşkın Yamen’in üstlendiği “Son Enstitülüler” adlı belgeseli gösterildi. Söyleşiye Deniz Zeyrek, Mustafa Gazalcı ve İlyas Küçükcan konuşmacı olarak katıldı.

Belgesel gösteriminin ardından konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya şunları söyledi:

"İkinci yüzyılda bize düşen görevde ikinci yüzyılı demokrasi devrimiyle taçlandırmak"

"İkinci yüzyılda Atatürk’ün izinden yürüyeceksek bize düşen görevde ikinci yüzyılı demokrasi devrimiyle taçlandırmak. Demokrasi devrimlerine düşen bir tek şey var. Eğitim devrimlerine sahip çıkmak. Cumhuriyet devrimlerini koruyamazsanız Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşıyamazsınız. Tüm bunları hayata geçirebilmek için Eğitimciler Derneği (Eğit Der), Eğitim-İş, Eğitim Sen, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı ve Çağdaş Köy Enstitüleri Vakfı’yla birlikte bu çalışmayı başlatma kararı aldık. Bu Köy Enstitüleri fiziki koşullarına tarihi bir eser olarak sizin huzurlarınızda ant olsun ki yüzyıllarca oraları yeniden restore edeceğiz."

Yaptıkları programla 21 ildeki köy enstitülerini gezeceklerini söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Belki yeniden Köy Enstitülerini kuramayacağız ama Köy Enstitüsü ruhunu Hasan Ali Yücel’in, İsmail Hakkı Tonguç’un yarattığı aydınlanma ruhunu hem kendimiz hem de önümüzdeki kuşaklara yaşatacağız. Burada Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı dediğimiz Atatürk’ün gösterdiği şekilde harekete geçireceğiz. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın Köy Enstitüsü ruhunu kent enstitüsü adında yaşatma çabaları yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Eskişehir’deki Köy Enstitüsü’nün ilk mezunu İlyas Küçükcan’ın kitaplarını bağışlamasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. (ANKA)