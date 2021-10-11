CHP'li Kasap: Kütahya merkezde bir devlet hastanesi yok, ilçelerimizde doktor eksiklikleri had safhada

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'da birçok sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Kütahya merkezde bir devlet hastanesi yok. Bir Üniversite Hastanesi yok. İlçelerimizde yer alan Hastanelerimizde de birçok branş olmadığı gibi doktor eksiklikleri had safhada" dedi.

CHP'li Kasap, Kütahya’da yaşanan doktor eksikliklerinin listesini çıkardı. Birçok branşta yaşanan doktor eksikliklerinin özellikle ilçe devlet hastanelerinde çileye dönüştüğünü belirten Kasap, “Kütahya’nın sağlık sorunlarını çözmekle yükümlü olan iktidar bu tabloya daha ne kadar seyirci kalacak?” dedi.

"Kütahya sağlık yatırımları başta olmak üzere pek çok alanda ihmal edildi"

Gediz Devlet Hastanesi’nde 11, Tavşanlı Devlet Hastanesi’nde 5 ve Emet Devlet Hastanesi’nde 15 branşta doktor olmadığını söyleyen Kasap şöyle dedi:

“Kütahya sağlık yatırımları başta olmak üzere birçok alanda ihmal ediliyor. Gerek Meclis’te gerekse bizzat Sağlık Bakanı’na doktor eksiklikleri, Kütahya Şehir Hastanesi’nin bitirilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili taleplerimizi hem söylüyor hem de iletiyoruz ama olumlu bir cevap alamadığımız gibi verdiğimiz önergeler de cevaplanmıyor. İktidar partisi milletvekilleri Ankara’da sayısız kez Bakanları ziyaret ediyorlar ama bu görüntüden öteye geçmiyor. 18 yıldır Kütahya sağlık yatırımları başta olmak üzere pek çok alanda ihmal edildi ve verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı.”

"Şehir Hastanesi için söz verdiler"

Kütahya Şehir Hastanesi’nin 2020 yılında açılacağını söyleyen iktidarın daha doktor eksikliklerini tamamlamaktan aciz olduğunu belirten Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kütahya merkezde bir devlet hastanesi yok. Bir Üniversite Hastanesi yok. İlçelerimizde yer alan Hastanelerimizde de birçok branş olmadığı gibi doktor eksiklikleri had safhada. Merkezden doktorlarımız haftanın belli günleri bu eksiklikten kaynaklı ilçelere gidiyor. Merkezde oturan bir hasta o gün için doktora ulaşamıyor ya da randevu alamıyor. 2-3 ay sonrasına verilen randevular vatandaşımızı mağdur ediyor. Günde sayısız defa hemşehrilerimden telefon alıyorum. Birçoğu randevu alamadığını mağdur olduğunu ve bu konuda yardımcı olmamı ve bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Bir İl düşünün ki ne Devlet Hastanesi var ne de Üniversite Hastanesi. Şehir Hastanesi için söz verdiler 2020 yılında açılacak diye hala bekliyor. Vatandaşlarımız civar illere gitmek zorunda kalıyorlar. 2021 Türkiye’sinde Kütahya bu tabloyu hak etmiyor. Vatandaşlarımız bu mağduriyeti yaşamak istemiyor. Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve iktidar partisinin Kütahya milletvekillerine sesleniyorum; Kütahya’nın sağlık çilesi ne zaman bitecek?"